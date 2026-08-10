أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية اختيار أسطورة الكرة الإسبانية أندريس إنييستا سفيراً لدوري المحترفين الإماراتي، في خطوة تعكس طموح الرابطة في تعزيز الحضور العالمي لكرة القدم الإماراتية.

وجاء إعلان الرابطة عن اختيار إنييستا سفيراً للدوري خلال حفل جوائز المحترفين لموسم 2025-2026، الذي أقيم مساء الاثنين بفندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي.

وأكدت الرابطة أن إنييستا يعد أبرز الوجوه التي تمثلها وتعزز حضورها على الساحة الدولية، مستندة إلى المكانة الكبيرة التي يحظى بها النجم الإسباني في كرة القدم العالمية، وإرثه الحافل بالإنجازات والخبرات.

يذكر أن إنييستا يتولى حالياً تدريب فريق غلف يونايتد، أحد أندية الدرجة الأولى الإماراتية، وذلك في بداية مسيرته التدريبية، بينما سبق له أن لعب في فريق الإمارات قبل إعلان اعتزاله كرة القدم.