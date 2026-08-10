بالاسيوس أفضل لاعب.. والعين يسيطر على جوائز رابطة المحترفين الإماراتية

سيطر نجوم نادي العين على جوائز الأفضل لموسم 2025-2026، خلال حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية، الذي أقيم مساء اليوم، الاثنين، بفندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وحصد نجوم «الزعيم» جوائز عدة، بعد أن نجح الفريق في تحقيق ثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي.

وتوج نجم العين ماتياس بالاسيوس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في الموسم، كما فاز الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لـ«الزعيم»، بجائزة القائد لأفضل مدرب، بعدما قاد الفريق لموسم استثنائي.

وفاز الحارس خالد عيسى بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، بعد تألقه اللافت خلال الموسم الماضي مع «الزعيم»، وفاز لاعب العين عبد الكريم تراوري بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً.

وجرى خلال الحفل الكشف عن الفائزين بجوائز الأفضل للموسم الماضي في أكثر من فئة، حيث شملت فئات بناءً على الإحصائيات، وجوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير.

وفاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب من اختيار الجمهور النجم الدولي المغربي سفيان رحيمي، لاعب العين، وذهبت جائزة أجمل هدف في الموسم إلى لاعب الوصل سيرجيو بيريرا، عن هدفه في مرمى شباب الأهلي، بينما حصد نادي النصر جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص.

وعلى صعيد الجوائز المبنية على الإحصائيات، فاز التوغولي لابا كودجو، مهاجم العين السابق، الذي انتقل إلى الشارقة، بجائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين برصيد 25 هدفاً، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عبدالله توري، لاعب النصر، برصيد 4 أهداف.

وفاز بجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً علي المعمري، لاعب نادي الجزيرة، برصيد 17 هدفاً.

كما فاز نادي العين بجائزة الحضور الجماهيري، بعد الحضور اللافت لأنصار «الزعيم» خلال الموسم الماضي.

وتم الكشف عن «فريق الأحلام» للموسم الماضي، إذ ضمت تشكيلته خالد عيسى، ورامي ربيعة، وكون سانتوس سيلفا، ورينان فيكتور، ونيكولاس خيمينيز، وماتياس بالاسيوس، وعبد الكريم تراوري، وكاكو، وسفيان رحيمي، وكودجو لابا، ويوري سيزار.

وجرى خلال الاحتفالية الاستثنائية، التي قدمها الثنائي الإعلامي يعقوب السعدي وخالد جاسم، وتضمنت عروضاً فنية، تكريم شركاء النجاح من رعاة رابطة المحترفين الإماراتية، لدورهم الفعال في تنظيم وتطوير مختلف المسابقات التي تنظمها الرابطة، إلى جانب المؤسسات الإعلامية والمنصات الرياضية، تقديراً لجهودها طوال الموسم.