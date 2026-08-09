إصابة نجم الاتحاد بالرباط الصليبي قبل مواجهة الجزيرة





تلقى الاتحاد السعودي ضربة موجعة قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعه بالجزيرة، بعدما أعلن، اليوم الأحد، إصابة لاعبه البرتغالي روجر فيرنانديز بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، ما يهدد بغيابه عن معظم منافسات الموسم الجديد.

ويلتقي الجزيرة مع الاتحاد، الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في الدور التمهيدي بالملحق المؤهل لمرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة، في وقت تمثل فيه الإصابة خسارة كبيرة للفريق مع بداية الموسم.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أن الفحوص الطبية التي خضع لها فيرنانديز، أكدت تعرضه للإصابة خلال الحصة التدريبية للفريق، أمس السبت، مشيراً إلى أن الجهاز الطبي بدأ استكمال الترتيبات اللازمة لإجراء العملية الجراحية خلال الأيام المقبلة.

وتصل بعثة الاتحاد، اليوم الأحد، إلى أبوظبي، حيث من المقرر أن يخوض الفريق حصتين تدريبيتين قبل القمة الخليجية المرتقبة.