العين يختتم معسكره الخارجي بانتصار على أوساسونا الإسباني

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين معسكره الخارجي، بانتصار بهدفين دون رد على أوساسونا الإسباني، في المباراة التي أقيمت، أمس السبت، على ملعب «السادار» في آخر تجاربه الودية، استعداداً للموسم الجديد.

وعادت بعثة العين، ظهر اليوم، إلى «دار الزين» عقب ختام المعسكر الذي أقيم على مرحلتين في المغرب وإسبانيا، تحضيراً للموسم الكروي 2026-2027، الذي ينطلق 14 أغسطس الجاري.

وقدم العين أداءً قوياً أمام أوساسونا، نجح في إنهاء المواجهة بانتصار يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة، قبل انطلاق منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

وافتتح سفيان رحيمي التسجيل للعين في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بعدما استغل تمريرة متقنة من زميله حسين رحيمي وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس أوساسونا، قبل أن يراوغ أحد المدافعين ويسدد كرة قوية استقرت داخل الشباك الإسبانية.

وعزز جوناتاس تقدم «البنفسجي» في الدقيقة 73، بعدما قاد العين هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة من إبراهيم جونيور، ليخترق المهاجم دفاع أوساسونا ويسدد الكرة من بين قدمي الحارس، معلناً عن الهدف الثاني الذي حسم فوز الفريق.

وشكل المعسكر الخارجي فرصة مهمة أمام الجهاز الفني بقيادة فلاديمير إيفيتش للوقوف على جاهزية اللاعبين، واختبار العديد من الخيارات الفنية والتكتيكية، إلى جانب رفع معدلات اللياقة البدنية، فيما برز الانسجام السريع للاعبين الجدد، وفي مقدمتهم الكاميروني بابا إيلو، كأحد أبرز المكتسبات.

وخاض العين خلال برنامجه الإعدادي خمس مباريات ودية، بدأها في المرحلة الأولى بالمغرب بفوز عريض على أمل الدروة بسداسية نظيفة، قبل الانتقال إلى إسبانيا، حيث تعادل مع إلتشي بهدفين لمثلهما، ثم تعادل مع الدرعية السعودي 1-1.

وتلقى العين خسارته الوحيدة أمام تولوز الفرنسي بهدف دون رد، قبل أن يختتم مواجهاته الودية بانتصار ثمين على أوساسونا، ليخرج الفريق بحصيلة متنوعة من التجارب، أتاحت لإيفيتش اختبار العناصر الأساسية والبدلاء وتقييم الجاهزية قبل المنافسات الرسمية.

ويبدأ العين حملة الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة بني ياس على ملعب الأخير يوم 16 أغسطس الجاري، في مستهل رحلة جديدة يسعى خلالها الفريق إلى مواصلة حضوره القوي محلياً، بعدما توج الموسم الماضي بلقب الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتتجاوز طموحات العين حدود المنافسات المحلية، إذ ينتظره موسم حافل بالتحديات والاستحقاقات، في مقدمتها المشاركة المرتقبة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ما يفرض على الفريق الحفاظ على أعلى مستويات التركيز والجاهزية، والتعامل مع ضغط المباريات وتعدد المنافسات خلال الموسم المقبل.