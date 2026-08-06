العين يخسر من تولوز الفرنسي في معسكر إسبانيا

تلقى فريق العين خسارته الأولى في معسكره الإعدادي المقام حالياً في إسبانيا، بعدما تعثر، أمس الأربعاء، أمام تولوز الفرنسي بهدف دون رد، في رابع تجاربه الودية ضمن برنامج تحضيراته للموسم الجديد، الذي ينطلق 14 أغسطس الجاري.

وجاءت مواجهة تولوز ضمن المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي، بعدما كان العين قد استهل برنامجه الإعدادي في المغرب بالفوز على «أمل الدروة» بسداسية نظيفة، وانتقل الفريق بعدها إلى إسبانيا، حيث تعادل مع إلتشي الإسباني 2-2، قبل أن يتعادل مع الدرعية السعودي 1-1، ثم خسر أمام تولوز بهدف نظيف.

ويختتم العين معسكره الخارجي بمواجهة أوساسونا الإسباني، يوم السبت المقبل، في آخر تجاربه الودية، قبل العودة إلى الإمارات لاستكمال التحضيرات النهائية لانطلاق الموسم.

ويستهل العين مشواره في دوري أدنوك للمحترفين الذي أحرز لقبه الموسم الماضي، بمواجهة بني ياس على ملعب الأخير يوم 16 أغسطس الجاري، كما يترقب الفريق موسماً حافلاً بالتحديات، في ظل مشاركته المنتظرة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشهدت مباراة تولوز مشاركة نجم الفريق، المغربي سفيان رحيمي، بعد عودته للتدريبات، وذلك عقب انضمامه للمعسكر بعد نهاية فترة الراحة التي حصل عليها بعد مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم 2026.

وأكد رحيمي أن أجواء معسكر العين تسير بصورة إيجابية، مشيراً إلى أن اللاعبين يتعاملون بجدية كبيرة مع التدريبات والمباريات الودية.

وقال رحيمي في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس» عقب ودية تولوز: «عدت إلى التدريبات بعد فترة توقف قصيرة، والأجواء داخل الفريق إيجابية للغاية، واللاعبون يتعاملون بمنتهى الجدية والالتزام مع التدريبات خلال فترة الإعداد».

وأضاف: «رغم نتيجة مباراة تولوز، قدم اللاعبون مستوى جيداً، وهذه المباريات تدخل في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، ونتمنى أن نظهر بصورة أفضل في المباراة الأخيرة، حتى ندخل منافسات الدوري بأفضل جاهزية».

وأوضح نجم العين أن فترة الإعداد تمثل فرصة مهمة لتحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى والتعرف إلى أفكار الجهاز الفني، مؤكداً أن المؤشرات الأولية إيجابية.

وختم رحيمي تصريحاته قائلاً: «نتمنى أن نفرح جماهيرنا في الموسم الجديد، ونواصل ما حققناه في الموسم الماضي، وأن نحتفل معاً في نهاية الموسم بالألقاب».