الوحدة يكشف عن قمصانه للموسم الجديد

كشف نادي الوحدة عن قمصانه الجديدة للموسم الرياضي 2026-2027، في خطوة تجمع بين الهوية التاريخية للنادي واللمسات العصرية في التصميم، ويحمل القميص الأساسي اللون العنابي، الذي يميز قلعة "أصحاب السعادة"، ليواصل حضوره في إطلالة الفريق خلال الموسم المقبل.

كما كشف النادي عن القميص الاحتياطي باللون الأبيض، وذلك على غرار المواسم الماضية التي كان فيها اللون الأبيض المميز للطاقم الاحتياطي للفريق.

وجاء الإعلان عن قمصان الفريق للموسم الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع دخوله المرحلة الأخيرة من تحضيراته للموسم الذي ينطلق 14 أغسطس الجاري، وسط تطلعات جماهير الوحدة إلى موسم مختلف يعوض به الفريق إخفاق المواسم الماضية خصوصاً على صعيد دوري المحترفين الذي يسعى النادي إلى التتويج به منذ 16 عاماً.

ويستهل الوحدة الموسم الجديد، بمواجهة عجمان على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.