تذاكر مواجهة الجزيرة والاتحاد في «النخبة» تبدأ من 30 درهماً

طرح نادي الجزيرة تذاكر مباراته المرتقبة أمام الاتحاد السعودي، المقررة في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ضمن الملحق التمهيدي المؤهل إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريقين كونها تعد بوابة العبور للتواجد في أكبر بطولة للأندية على مستوى القارة الآسيوية، إذ تأتي المواجهة في مستهل الموسم الجديد، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، نظراً للشعبية التي يحظى بها الفريقان في الإمارات والسعودية.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 30 درهماً للفئة الأقل سعراً و300 درهم للفئات الأعلى، مع تخصيص مدرجات منفصلة لجماهير الفريقين، في إطار الترتيبات التنظيمية للمواجهة.

وتمثل المباراة محطة حاسمة، إذ يتأهل الفائز إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا لـ «النخبة»، بينما يتحول الفائز مباشرة إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.

يذكر أن الجزيرة يسعى للمشاركة في دوري أبطال آسيا للمرة الـ 11 في تاريخه، بينما يتطلع اتحاد جدة إلى التواجد الرابع عشر له في البطولة، إذ سبق له وأن أحرز اللقب عامي 2004 و2005.