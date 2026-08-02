العين يتعادل مع الدرعية في معسكر إسبانيا.. وبابا أيلو يعلن عن نفسه مبكراً



واصل العين تحضيراته للموسم الجديد بتعادل إيجابي 1-1 مع الدرعية السعودي في التجربة الودية الثالثة لـ«الزعيم»، ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في إسبانيا، والذي يعد المرحلة الثانية من فترة الإعداد استعداداً لانطلاق الموسم في 14 أغسطس الجاري.



وسجل الوافد الجديد المهاجم بابا أيلو هدف العين في اللقاء، ليواصل تألقه اللافت منذ انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما هز الشباك في التجارب السابقة أمام أمل الدروة المغربي وإلتشي الإسباني، مؤكداً قدراته الهجومية، وموجهاً رسالة مبكرة بأنه قد يكون إحدى أبرز صفقات الموسم.



وشهدت مواجهة الدرعية مشاركة عدد كبير من لاعبي العين، في إطار سياسة المدرب فلاديمير إيفيتش لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من العناصر، بهدف الوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بينهم، والوصول إلى أفضل تركيبة ممكنة قبل بداية المنافسات الرسمية.



وأظهر اللاعبون الجدد قدرة واضحة على التأقلم السريع مع أجواء الفريق، مستفيدين من حالة الانسجام التي تميز المجموعة، وهو ما يعكس نجاح الجهاز الفني في تنفيذ برنامجه الإعدادي بصورة متدرجة، مع التركيز على رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية.



وكان العين قد تعادل مع إلتشي الإسباني 2-2 في ثاني تجاربه الودية بالمعسكر الإسباني، وسجل هدفي الفريق اليوناني جورجيوس جياكوماكيس والكاميروني بابا أيلو، بعدما كان الفريق قد استهل مرحلة الإعداد بانتصار عريض على أمل الدروة المغربي بستة أهداف دون مقابل.



وبدأ العين برنامج إعداده للموسم الجديد في المغرب، حيث خاض مرحلة التحضير الأولى قبل انتقال بعثته إلى إسبانيا لاستكمال البرنامج، في حين تتبقى له مباراتان وديتان خلال المعسكر الحالي، أمام تولوز الفرنسي، الأربعاء المقبل، ثم أوساسونا الإسباني في 8 أغسطس.



ويواصل الجهاز الفني بقيادة إيفيتش العمل على رفع الجاهزية قبل العودة إلى الإمارات لاستكمال التحضيرات، في وقت تبدو فيه التجارب الودية فرصة مهمة لاختبار الخيارات الفنية، ومنح اللاعبين دقائق إضافية، والوصول إلى أعلى درجات الانسجام قبل خوض الاستحقاقات الرسمية للموسم.



من جانبه، أكد مدافع الفريق المغربي يحيى بن خالق أن المعسكر يسير في أجواء احترافية وإيجابية، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين عازمون على تقديم أقصى ما لديهم والوصول إلى أفضل مستوى، لافتاً إلى أن العناصر الجديدة اندمجت سريعاً بفضل تماسك الفريق.



ووجّه بن خالق رسالة إلى جماهير العين، مؤكداً تقدير اللاعبين لدعمهم المستمر في مختلف الظروف، سواء خلال الفترات الصعبة أو الأوقات الإيجابية، ومشدداً على أن الفريق يتطلع إلى تقديم مستويات أفضل خلال الموسم الجديد، ومواصلة العمل لتحقيق تطلعات الجماهير وطموحات النادي.