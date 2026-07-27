خالد باوزير يعود إلى الظفرة بعد 6 سنوات

أعلن الظفرة تعاقده مع خالد باوزير (31 عامًا)، قادمًا من نادي الشارقة في صفقة انتقال حر، وذلك في إطار مساعي إدارة شركة كرة القدم لتعزيز صفوف الفريق الأول استعدادًا للموسم المقبل.

وأعلن النادي عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، دون الإفصاح عن مدة العقد، ليعود باوزير إلى الظفرة بعد 6 سنوات قضاها بقميص الشارقة.

وكان نادي الشارقة قد أنهى تعاقده مع باوزير بالتراضي، قبل أن يتعاقد الظفرة مع اللاعب، الذي يعود لارتداء قميصه من جديد، بعدما كان قد انتقل إلى الشارقة في يونيو 2020، علمًا بأنه بدأ مسيرته في نادي الوحدة.

ويعد التعاقد مع باوزير الصفقة الثامنة التي يبرمها الظفرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذ ضم النادي البرازيلي آريلسون، ضمن فئة المقيمين، قادمًا من ضمك السعودي، وصانع الألعاب الألباني ريجي لوشكي، قادمًا من تراكتور الإيراني، في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع المهاجم سامبايو جالفاو، قادمًا من سبورت كلوب تورينسي البرازيلي، على سبيل الإعارة.

كما دعم الظفرة صفوفه بلاعب الارتكاز السنغالي دومينيك ميندي، قادمًا من الشرطة العراقي، إلى جانب حارس المرمى عيسى الهوتي، لاعب كلباء السابق.

ودعم النادي خط هجومه بالتعاقد مع الغيني سوري كابا، قادمًا من نادي هيفرلي لوفين البلجيكي، حيث يبلغ من العمر 30 عامًا، وقيده ضمن خانة الأجانب، فيما كان ضم المدافع درامان كومار آخر الصفقات، بعدما تعاقد معه النادي على سبيل الإعارة قادمًا من نادي العين.