رابطة المحترفين تكشف عن المرشحين لجوائز الأفضل لموسم 2025-2026

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن قائمة المرشحين لجوائز الموسم 2025-2026، إذ سيتم الإعلان عن الفائزين في الحفل الذي تنظمه الرابطة يوم 10 أغسطس المقبل في العاصمة أبوظبي.

وتشمل الجوائز، ضمن فئة التصويت، جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عامًا، وجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، وجائزة القائد لأفضل مدرب، إلى جانب جائزتي أفضل لاعب من اختيار الجمهور وأجمل هدف من اختيار الجمهور.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كلًا من خماسي العين: ماتياس بالاسيوس، وكودجو لابا، ورامي ربيعة، وأليخاندرو روميرو، وسفيان رحيمي، إلى جانب نيكولاس خيمينيز (الوصل)، وثنائي شباب الأهلي يوري سيزار وجيليرمي بالا، وعمر خربين (الوحدة)، وطارق تيسودالي (خورفكان).

ويتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عامًا كل من عبد الكريم تراوري والحسين رحيمي (العين)، وفينيسيوس ميلو ومامادو كوليبالي (الجزيرة)، ورينان فيكتور، ومحمد المنصوري، وكون سانتوس (شباب الأهلي)، وعبدالله توري (النصر).

وفي جائزة أفضل حارس مرمى، يأتي خالد عيسى، حارس العين، في مقدمة المرشحين، إلى جانب حمد المقبالي (شباب الأهلي)، وعلي الحوسني (عجمان)، وعلي خصيف (الجزيرة)، وزايد أحمد (الوحدة).

وتضم قائمة المرشحين لجائزة القائد لأفضل مدرب كلًا من فلاديمير إيفيتش (العين)، وجوران توفيجدزيتش (عجمان)، وروي فيتوريا (الوصل)، ومارينو بوشيتش (الجزيرة)، وباولو سوزا (شباب الأهلي).

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور 23 لاعبًا، بواقع 8 لاعبين من العين هم: كودجو لابا، ورامي ربيعة، وماتياس بالاسيوس، وسفيان رحيمي، وأليخاندرو روميرو، وخالد عيسى، وعبدالكريم تراوري، والحسين رحيمي، و6 لاعبين من شباب الأهلي هم: يوري سيزار، وجيليرمي بالا، وحمد المقبالي، ورينان فيكتور، ومحمد المنصوري، وكون سانتوس سيلفا، وثلاثة لاعبين من الجزيرة هم: علي خصيف، ومامادو كوليبالي، وفينيسيوس ميلو، وثنائي الوحدة عمر خربين وزايد أحمد، إلى جانب نيكولاس خيمينيز (الوصل)، وطارق تيسودالي (خورفكان)، وعلي الحوسني (عجمان)، وعبدالله توري (النصر).

وفتحت الرابطة باب التصويت على الجوائز اعتبارًا من الاثنين، ويستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا يوم 1 أغسطس المقبل، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للرابطة وتطبيقاتها الذكية، ويشارك في التصويت ممثلو الأندية، وهم قائد الفريق ومدربه، إلى جانب الإعلاميين والجماهير.

أما الجوائز التي حُسمت رسميًا، فتضم جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، وتذهب إلى مهاجم العين التوغولي لابا كودجو، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي توج بها عبدالله توري، لاعب النصر، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عامًا، التي حسمها علي المعمري، إضافة إلى فريق الأحلام الذي يضم أفضل 11 لاعبًا في الموسم.