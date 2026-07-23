قرعة «الآسياد» تضع المنتخب الأولمبي مع الصين وإيران وكوريا الشمالية



وضعت قرعة منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات الصين وإيران وكوريا الشمالية.



وتقام دورة الألعاب الآسيوية في نسختها العشرين في مدينة ناغويا بمحافظة آيتشي اليابانية، خلال الفترة من من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبلين، في المرة الثالثة، التي تستضيف فيها اليابان الحدث.



وأجريت مراسم القرعة، الخميس، في مدينة ناغويا، إذ وزعت المنتخبات الـ 15 المشاركة في منافسات كرة القدم على 4 مجموعات، تضم 3 مجموعات منها 4 منتخبات، فيما تضم مجموعة واحدة 3 منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي.



وأسفرت القرعة عن وقوع منتخبات في مجموعة قوية مع الصين وإيران وكوريا الشمالية، بينما ضمت المجموعة الأولى اليابان وتايلاند وقيرغيزستان وهونغ كونغ، وضمت المجموعة الثالثة فيتنام وأوزبكستان والفلبين والكويت، بينما ضمت المجموعة الرابعة 3 منتخبات هي كوريا الجنوبية والسعودية وقطر.



وكانت معايير إجراء القرعة قد وضعت «الأبيض» الأولمبي ضمن المستوى الثاني إلى جانب أوزبكستان والسعودية وتايلاند، وفق آخر تصنيف معتمد من الاتحاد الآسيوي استناداً إلى نتائج المنتخبات في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً الأخيرة.



واختتم المنتخب الأولمبي معسكراً خارجياً في يونيو الماضي في تايلاند تحت قيادة المدرب الوطني سليمان البلوشي، وخاض خلاله 3 مباريات ودية، إذ تعادل مع جوريا الجنوبية إيجابياً 1-1، وتعادل في الودية الثانية بنفس النتيجة مع قرغيزستان، وفاز في ختام المعسكر على تايلاند 5-2.



ويسعى «الأبيض» الأولمبي خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية تحقيق أفضل النتائج، حيث تعد «الآسياد» محطة مهمة قبل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028.