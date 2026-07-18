الوحدة يضم المدافع التونسي أمان الله مجاهد

أعلن نادي الوحدة تعاقده مع المدافع أمان الله مجاهد (23 عاماً)، قادماً من نادي مستقبل سليمان التونسي، وقيده ضمن فئة المقيمين، وذلك في إطار مساعيه لتدعيم صفوف الفريق الأول للموسم الجديد.

ورحب مجلس إدارة النادي باللاعب في بيان على موقعه الرسمي، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته مع «العنابي».

من جانبه، أكد أمان الله مجاهد اعتزازه ببدء مرحلة جديدة في مسيرته الكروية مع نادي الوحدة، معرباً عن تقديره للثقة التي منحته إياها إدارة النادي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل مسؤولية كبيرة، وأنه حاضر لبذل المزيد من الجهد.

وأكد حرصه على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة، والعمل بروح الفريق مع زملائه لتحقيق تطلعات النادي وجماهيره خلال المرحلة المقبلة.