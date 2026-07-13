الوحدة يكشف عن برنامج مبارياته الودية في معسكر ألمانيا

كشف نادي الوحدة عن برنامج مبارياته الودية التي يخوضها الفريق الأول ضمن معسكره الخارجي المقام في ألمانيا، ضمن تحضيراته استعداداً للموسم الجديد. ويخوض الوحدة معسكراً خارجياً في ألمانيا بدأ الأسبوع الماضي، ويستمر حتى 27 يوليو الجاري موعد عودة الفريق إلى أبوظبي لاستكمال تحضيرات الموسم المقبل.



ويخوض الوحدة خلال المعسكر الخارجي 4 مبارياته ودية، حيث يستهل تجاربه غداً الثلاثاء بمواجهة فريق تي إس في بوخباش، ويلعب يوم السبت المقبل ثاني المباريات مع فريق إيخشتات الألماني، ثم الودية الثالثة في يوم 22 يوليو أمام فريق فورزبورغر كيكرز، ويختتم ودياته في معسكر ألمانيا بمواجهة درامشتات 98 يوم 27 يوليو الجاري.



ويقود الوحدة في الموسم الجديد جهاز فني بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا الذي تعاقد معه النادي خلفاً لحسن العبدولي الذي قاد الفريق في نهاية الموسم الماضي.



