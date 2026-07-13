بني ياس يتعاقد مع المهاجم الكاميروني روكي ميرسيانو

أعلن نادي بني ياس تعاقده مع المهام الكاميروني روكي مرسيانو في صفقة انتقال حر، وتسجيله ضمن فئة اللاعبين المقيمين، لتدعيم صفوف الفريق الأول استعداداً للموسم المقبل. ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى بني ياس بحضور أحمد الجابري عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس.



ويبلغ مرسيانو من العمر 24 عاماً، ويمتلك تجربة مميزة في دوري أدنوك للمحترفين مع نادي عجمان، إذ نجح في تسجيل أكثر من 10 أهداف خلال الموسمين الماضيين، كما سبق للاعب الاحتراف في الدور الأوزبكي، وسجل خلال مسيرته الكروية 26 هدفاً.



ويستعد بني ياس للموسم الجديد بمعسكر إعدادي في هولندا، تحت قيادة مدربه الروماني دانييل إيسايلا المستمر مع الفريق منذ الموسم الماضي.