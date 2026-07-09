الظفرة يتعاقد مع المهاجم الغيني سوري كابا

أعلن الظفرة تعاقده مع المهاجم الغيني سوري كابا قادماً من نادي هيفرلي لوفين البلجيكي، ضمن مساعيه لدعم صفوفه استعداداً للموسم الجديد. ويعد كابا الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، الصفقة الخامسة للظفرة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وسيتم قيده في فئة الأجانب.



وكان الظفرة قد تعاقد مع لاعب وسط الارتكاز السنغال دومينيك مندي، قادماً من الشرطة العراقي، وذلك لتعزيز خط وسط الفريق بلاعب يملك خبرة اللعب في دوريات المنطقة، كما تعاقد مع حارس المرمى عيسى الهوتي من كلباء.



كما ضم النادي صانع الألعاب الألباني ريجي لوشكي، قادماً من نادي تراكتور الإيراني، في صفقة انتقال حر، فيما تعاقد مع المهاجم البرازيلي أريلسون سامبايو جالفاو قادماً من نادي سبورت كلوب تورينسي البرازيلي على سبيل الإعارة.



وقيد النادي أريلسون «21 عاماً» في فئة المقيمين، حيث يملك اللاعب خبرة في المنطقة بعدما لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف ضمك السعودي.