الوحدة يضم حارس باراغواياني

أعلن الوحدة تعاقده مع الحارس الباراغواياني الشاب فاكوندو إنسفران «20 عاماً»، قادماً من نادي أولومبيا، وقيده في فئة اللاعب المقيم، وذلك في إطار مساعي النادي لتعزيز صفوفه في الموسم الجديد. ورحب مجلس إدارة النادي في بيان رسمي على موقعه الرسمي على منصة «إكس» باللاعب، متمنياً له التوفيق في مسيرته مع «العنابي».



ويعد التعاقد مع إنسفران هو الصفقة الثانية للوحدة في الانتقالات الصيفية الحالية بعدما كان قد تعاقد مع الجناح الإنجليزي الشاب آشر أغبينون لاعب كريستال بالاس السابق.

وبدأ الوحدة معسكره الخارجي في ألمانيا والذي يستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري، يخوض خلاله الفريق 4 مباريات ودية متدرجة المستوى، قبل العودة لاستكمال تحضيراته للموسم الجديد في العاصمة أبوظبي.