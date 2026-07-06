وسائل إعلام كرواتية: زالاتكو يعود إلى واجهة ترشيحات تدريب منتخب الإمارات



عاد اسم المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش إلى واجهة المشهد الكروي المحلي الإماراتي، بعدما كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكرواتية أن المدير الفني لمنتخب كرواتيا يعد أحد أبرز الأسماء المطروحة لتولي تدريب الأبيض خلال المرحلة المقبلة، في خطوة قد تمهد لعودة المدرب الذي سبق له تحقيق نجاحات كبيرة في الملاعب الإماراتية عندما قاد نادي العين لمواسم عدة.



وأشارت وسائل الإعلام الكرواتية إلى أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يراقب موقف داليتش عن قرب، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع منتخب كرواتيا عقب نهاية مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026، حيث ينتهي عقده الحالي، ولم يعلن حتى الآن قراره النهائي بشأن الاستمرار أو خوض تجربة تدريبية جديدة خارج بلاده.



ويحظى داليتش بمكانة خاصة لدى الجماهير الإماراتية، بعدما أشرف على تدريب العين بين عامي 2014 و2017، وحقق معه لقب دوري المحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس السوبر الإماراتي، كما قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال آسيا عام 2016، ليترك بصمة واضحة جعلته أحد أنجح المدربين الذين عملوا في الكرة الإماراتية خلال العقد الأخير.



ولم تقتصر نجاحات المدرب الكرواتي على تجربته مع العين، إذ انتقل بعدها لتولي قيادة منتخب كرواتيا، وحقق معه إنجازات تاريخية، بعدما قاده إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2018 في روسيا، قبل أن يحرز المركز الثالث في مونديال قطر 2022، مؤكداً مكانته بين أبرز المدربين على الساحة الدولية بفضل قدرته على بناء فريق منافس والمحافظة على استقراره الفني لسنوات.



وتأتي الأنباء المتداولة حول اهتمام منتخب الإمارات بداليتش في وقت يسعى فيه اتحاد الكرة إلى التعاقد مع مدرب يمتلك خبرة كبيرة في قيادة المنتخبات، وقادر على بناء مشروع فني طويل الأمد، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا وكأس العالم، إضافة إلى تطوير مستوى المنتخب وإعادة حضوره بقوة على الساحة القارية.



كما أن معرفة داليتش بطبيعة الكرة الإماراتية، وخبرته السابقة في العمل داخل الدولة، قد تمنحه أفضلية مقارنة بمدربين آخرين، إذ يدرك خصوصية المنافسات المحلية وطبيعة اللاعبين، وهو ما قد يسهل عملية التأقلم في حال تم التوصل إلى اتفاق رسمي بين الطرفين.



ورغم تداول هذه التقارير على نطاق واسع، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من اتحاد الكرة الإماراتي لكرة القدم أو من داليتش نفسه بشأن صحة المفاوضات، ما يجعل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع ترقب حسم مستقبل المدرب الكرواتي بعد انتهاء التزاماته الدولية.



ويبقى اسم زلاتكو داليتش أحد أبرز الأسماء المطروحة في سوق المدربين حالياً، لما يمتلكه من سجل حافل بالإنجازات وخبرة واسعة على المستويين القاري والدولي، وهو ما يجعل أي تحرك للتعاقد معه محط اهتمام كبير داخل الأوساط الرياضية الإماراتية.