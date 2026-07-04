الوحدة يكشف عن برنامج تحضيراته للموسم الجديد



أعلن نادي الوحدة برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الجديد، الذي ينطلق 14 أغسطس المقبل بدوري أدنوك للمحترفين.

وكان الوحدة قد دشن تحضيراته الأولية الأسبوع الماضي، بتجمع اللاعبين وإجراء الفحوصات الطبية، أعقبها اجتماع الجهازين الفني والإداري، بعدما كان قد بدأ البرازيلي بريكليس شاموسكا توليه مهام عمله رسمياً عقب تعاقده لتدريب «العنابي» الموسم المقبل.



ويتضمن برنامج الإعداد إقامة معسكر خارجي في ألمانيا يبدأ في السابع من يوليو الجاري موعد المغادرة إلى أوروبا، على أن يتخلل فترة المعسكر خوض أربع مباريات ودية بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للفريق.



ويعود الفريق إلى أبوظبي في 27 يوليو، حيث سيحصل الفريق على راحة لمدة يومين، قبل استكمال المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي اعتباراً من 29 يوليو، والتي تتضمن خوض مباراتين إلى ثلاث مباريات ودية، تمهيداً للدخول بأفضل جاهزية في منافسات الموسم الجديد.

ويستهل الوحدة مبارياته في دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة على ملعبه بإستاد آل نهيان تجمعه بعجمان في الجولة الأولى من المسابقة.