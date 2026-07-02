مواجهات نارية مبكرة.. تعرف إلى قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي



أسفرت قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عن مواجهتين قويتين في الجولة الأولى من المسابقة التي تقام في الموسم المقبل بنظام جديد لأول مرة.

وأجرت رابطة المحترفين الإماراتية قرعتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الخميس، بمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».



وتقام البطولة في الدور التمهيدي بنظام مرحلة الدوري، حيث يلعب كل فريق من الفرق الـ 14 بالمحترفين 6 مباريات بواقع 3 على أرضه و3 خارجها، على أن تتأهل الفرق الـ 8 الأولى إلى الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب، حيث يلعب في ربع النهائي الأول مع الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، ثم تقام مباراتي نصف النهائي وصولا إلى المباراة النهائية.



وكشفت الجولة الأولى عن مواجهات بارزة أبرزها الوحدة أمام الجزيرة، والعين أمام الوصل، وشباب الأهلي أمام حتا، والنصر أمام يونايتد، فيما يلتقي الشارقة مع عجمان، وبني ياس مع الظفرة، وكلباء مع خورفكان، بما يمنح البطولة بداية قوية وفق نظامها الجديد.



ويرجح النظام الجديد للكأس زيادة عدد المباريات التنافسية، الذي يصل إلى 49 مباراة في الموسم، وهو ما يرفع مستوى الإثارة طوال الدور التمهيدي، إلى جانب منح الأندية فرصاً أكبر للتعويض، ويعزز قيمة كل جولة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.



مواجهات الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

النصر ويونايتد

عجمان والشارقة

الظفرة وبني ياس

حتا وشباب الأهلي

الجزيرة والوحدة

الوصل والعين

كلباء وخورفكان