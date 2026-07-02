تعرف إلى قرعة دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2026-2027



سحبت اليوم، الخميس، قرعة دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم الكروي الجديد 2026-2027، الذي ينطلق 14 أغسطس المقبل، والتي نظمتها رابطة المحترفين الإماراتية بمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».



وأسفرت قرعة دوري المحترفين عن افتتاحية متوازنة نسبيا، إذ يستضيف النصر فريق كلباء، ويحل العين ضيفا على بني ياس، بينما يلتقي الجزيرة مع حتا، والوحدة أمام عجمان، ويستقبل الوصل فريق يونايتد الصاعد لأول مرة إلى المحترفين، فيما يبدأ شباب الأهلي مشواره أمام خورفكان، ويواجه الشارقة نظيره الظفرة.



وفي الجولة الثانية، ترتفع وتيرة المنافسة الإثارة مع مواجهة العين والنصر في قمة جماهيرية، فيما يلتقي الشارقة مع الجزيرة في ديربي قوي، ويستضيف شباب الأهلي الظفرة، بينما يحل الوحدة ضيفا على النصر، ويواجه الوصل كلباء، ويلتقي بني ياس مع يونايتد، ويستضيف عجمان حتا. وأقيمت القرعة باستخدام «تقنية الذكاء الاصطناعي» تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.



وتفرض الأسابيع الأولى اختبارات حقيقية للفرق المرشحة للمنافسة على اللقب، إذ تتوالى المواجهات المباشرة بين العين والوصل، في الجولة الخامسة، وشباب الأهلي والجزيرة، والشارقة والوحدة، إضافة إلى لقاءات العين مع الجزيرة وشباب الأهلي، ما يمنح المنافسة زخما مبكرا ويقلل من فرص التقاط الأنفاس خلال مرحلة الذهاب.



ومن أبرز المواجهات المنتظرة خلال الموسم، لقاء العين والوصل، وديربي أبوظبي بين الجزيرة والوحدة، وديربي دبي بين شباب الأهلي والنصر، إلى جانب قمم الشارقة مع الجزيرة والوصل والعين، فضلا عن صدامات العين مع شباب الأهلي، وهي مباريات قد يكون لها تأثير مباشر في سباق المنافسة على اللقب.



مباريات الجولة الأولى في دوري أدنوك للمحترفين

*بني ياس والعين

*النصر وكلباء

*الظفرة والشارقة

*حتا والجزيرة

*الوحدة وعجمان

*الوصل ويونايتد

*خورفكان وشباب الأهلي