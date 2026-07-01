قرعة الموسم الجديد 2026-2027 في أبوظبي غداً



تجري رابطة المحترفين الإماراتية في السادسة والربع من مساء غد، الخميس، قرعة الموسم الكروي الجديد 2026-2027، بالمقر الرئيس لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بحضور ممثلي الأندية.



وأكملت الرابطة استعداداتها التنظيمية والفنية الخاصة بإجراء القرعة، التي ينتظر أنت تجرى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما اعتادت في المواسم الأخيرة، وفق أعلى المعايير الاحترافية، وبما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة.



وينطلق الموسم الجديد منتصف أغسطس المقبل، على أن يختتم في الأسبوع الأول من شهر يونيو 2027، فيما تقام مباراة كأس السوبر يوم 29 نوفمبر 2026، والسوبر الإماراتي القطري خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر 2026.



وكانت رابطة المحترفين قد ناقشت في وقت سابق مع الأندية، أبرز التعديلات الفنية على مسابقات الموسم الجديد، إلى جانب مناقشة روزنامة المنافسات، بما يضمن تحقيق التوازن والانسجام بين مختلف البطولات، ورفع كفاءة التنظيم، بما يتماشى مع المعايير العالمية.



ويشهد الموسم الجديد تعديلاً على نظام بطولة كأس المحترفين، إذ تظهر بحلة تنظيمية مختلفة، ضمن رؤية تستهدف رفع مستويات التنافس والإثارة، وتعزيز القيمة الفنية والتسويقية للبطولة.



وتقام البطولة بنظام يشبه النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تقام بنظام الدوري من دور واحد بين أندية المحترفين الـ 14، مع تأهل أول 8 فرق إلى الأدوار الإقصائية.



ويشهد دوري المحترفين في الموسم الجديد حدثاً تاريخياً، بمشاركة نادي يونايتد، كأول نادٍ خاص يشارك في الدوري الإماراتي، بعد صعوده إلى «المحترفين»، فيما عاد إلى دوري الأضواء فريق حتا، بعد أن توج بطلاً لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.



يذكر أن العين توج بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما فاز الوحدة بكأس رابطة المحترفين، وحصد الشارقة لقب كأس السوبر.