قويض مديراً رياضياً للظفرة



أعلن نادي الظفرة تعيين السوري محمد قويض مديراً رياضياً للنادي، وذلك لقيادة قطاع كرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.



ويعود قويض إلى الظفرة من جديد بعدما سبق له وأن قاد الفريق مدرباً في أكثر من ولاية على مدار السنوات الماضية، إذ يرتبط المدرب السوري المخضرم بعلاقة وطيدة بالنادي، الذي خاض معه أكثر من موسم في دوري المحترفين.



وكانت إدارة الظفرة قد بدأت التحضير للموسم المقبل، وإعادة ترتيب الأوراق، بإبرام صفقتين لدعم صفوف الفريق الأول.



وضم الظفرة لاعب الوسط السنغالي دومينيك ميندي، قبل أن يتعاقد مع صانع الألعاب الألماني ريجي لوشكيا.



ويسعى الظفرة للظهور بشكل مختلف في الموسم الجديد الذي ينطلق في أغسطس المقبل، بعدما عانى في الموسم الأخير، وكاد يهبط إلى دوري الهواة لولا أنه نجا من الهبوط في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين.