الوحدة يمدد عقد عبدالله حمد حتى 2029



أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة تمديد عقد لاعب خط الوسط، الدولي عبدالله حمد حتى عام 2029، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق الأول. وقال النادي في بيان رسمي على موقعه الرسمي إن تمديد تعاقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، يأتي تأكيداً لثقة إدارة النادي في إمكانات اللاعب، وقدرته على مواصلة الإسهام بفاعلية في خدمة الفريق وتحقيق تطلعاته خلال المرحلة المقبلة.



ويعد عبدالله حمد من الركائز الأساسية في الفريق الأول، وأحد أبناء الوحدة الذين نشؤوا وتربوا في قلعة «العنابي»، حيث قدم مستويات مميزة مع الفريق منذ تصعيده إلى الفريق الأول منذ عدة سنوات.



وعبر عبدالله حمد عن خالص شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، على دعمه ورعايته المستمرة، وإلى مجلس إدارة شركة كرة القدم، معرباً عن فخره واعتزازه بمواصلة مشواره مع الوحدة، ومؤكداً عزمه على بذل قصارى جهده للمساهمة مع زملائه في تحقيق طموحات النادي وجماهيره.