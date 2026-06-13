كوزمين مديراً فنياً للجزيرة بعقد حتى 2028



أعلن نادي الجزيرة تعاقده رسمياً مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسمين حتى صيف عام 2028، خلفاً للمدرب الهولندي مارينو بوشيتش.

ويأتي التعاقد مع كوزمين في إطار رغبة نادي الجزيرة في العودة إلى منصات التتويج، بعد نتائج لم تكن على قدر الطموحات في الموسم المنصرم.



ويعد كوزمين أحد أنجح المدربين في تاريخ الكرة الإماراتية، بعدما صنع مسيرة استثنائية منذ وصوله إلى الدولة عام 2011.

وقاد كوزمين العين للتتويج بلقبي دوري المحترفين موسمي 2011-2012 و2012-2013، قبل أن يحقق مع شباب الأهلي لقب الدوري مرتين، إلى جانب كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، والسوبر الإماراتي، كما بلغ نهائي دوري أبطال آسيا 2015.



وخلال تجربته مع الشارقة حقق كوزمين مع الفريق ألقاب عدة، أبرزها كأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2 في موسم 2024-2025، ليصل رصيده إلى 14 بطولة مع الأندية الإماراتية.



كما تولى كوزمين تدريب منتخب الإمارات في أبريل 2025 بعقد كان يمتد حتى عام 2027، قبل أن يقرر اتحاد الكرة إنهاء الارتباط به مؤخراً عقب إخفاق «الأبيض» في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026.



وكان الجزيرة أنهى ارتباطه مع الهولندي مارينو بوشيتش، إذ كان قد قاد الفريق إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وخسر أمام العين بنتيجة 1-4، فيما أنهى الفريق مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بالمركز الرابع، ليضمن التأهل إلى الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن تفتح إدارة النادي صفحة جديدة، بقيادة أحد أكثر المدربين نجاحاً في تاريخ الكرة الإماراتية.