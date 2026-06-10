السنغالي دومينيك مندي أولى صفقات الظفرة للموسم الجديد

تعاقد الظفرة مع اللاعب السنغالي دومينيك مندي قادماً من الشرطة العراقي من أجل تدعيم صفوفه للموسم المقبل. ويعد مندي البالغ من العمر 26 عاماً أولى صفقات الظفرة، ضمن مساعي شركة كرة القدم لضم عناصر جديدة قادرة على إحداث الفارق مع الفريق في الموسم الجديد الذي ينطلق منتصف أغسطس المقبل.



ويلعب مندي كلاعب وسط ارتكاز، وبدأ مشواره الاحترافي في نادي جينراسيون السنغالي، ثم انتقل في أولى تجاربه الاحترافية إلى نادي الترجي الجرجيسي في تونس، وانتقل في يناير 2024 إلى النجف العراقي، قبل اللعب في صفوف الشرطة في الموسم الأخير. وكان الظفرة قد فضل الاعتماد على الاستقرار في الجهاز الفني بعدما جدد عقد مدربه الكرواتي ألين هورفات لمدة موسم.