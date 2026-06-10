استاد محمد بن زايد يستضيف مواجهة الجزيرة والاتحاد في ملحق «النخبة»



يستضيف استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، مواجهة الجزيرة مع الاتحاد السعودي، في الدور التمهيدي المؤهل إلى مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل.

وتقام المباراة يوم 11 أغسطس المقبل، الذي يشهد انطلاق ملحق التصفيات التمهيدية، على أن تقام القرعة يوم 18 من الشهر ذاته، بينما تنطلق مرحلة الدوري في منتصف سبتمبر المقبل.



ويشارك الجزيرة في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة بعد أن أنهى الدوري في الموسم المنصرم في المركز الرابع، فيما حجز مقعداً مباشراً الثلاثي، العين وشباب الأهلي والوصل.

ويقام الملحق بين الجزيرة والاتحاد من مباراة واحدة، إذ ينضم الفائز إلى «النخبة» مباشرة، بينما ينتقل الخاسر للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2.



يذكر أن دوري أبطال آسيا للنخبة تشهد في الموسم المقبل مشاركة أوسع بعدما رفع الاتحاد القاري عدد الأندية في البطولة إلى 32 فريقاً بدلاً من 24.