الظفرة يجدد عقد مدربه ألين هورفات

أعلن نادي الظفرة تجديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي ألين هورفات، لمدة موسم واحد، ليواصل القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل 2026-2027.

ونجح هورفات في قيادة الظفرة نحو البقاء في دوري المحترفين الموسم المقبل، بعدما أفلت من الهبوط في الجولة الأخيرة من المسابقة بالفوز على الوحدة بهدف دون رد، في أحداث مثيرة شهدها الأسبوع الأخير من الموسم المنصرم.

وكان هورفات قد قاد الظفرة للعودة إلى دوري المحترفين مطلع الموسم الأخير، لكن إدارة النادي تعاقدت مع المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش لقيادة الفريق في دوري المحترفين، واستمر المدرب مع «الفارس» وحقق معه نتائج جيدة في الدور الأول، قبل أن يتراجع في الدور الثاني، ويدخل صراع الهبوط.

وعاد هورفات لقيادة الظفرة في المباريات الخمس الأخيرة من عمر دوري المحترفين، وحصد خلالها 4 نقاط من الفوز على الوحدة في الجولة الأخيرة، والتعادل مع بني ياس، والخسارة أمام النصر وعجمان والعين، وكاد أن يودع دوري المحترفين لولا فوزه في المباراة الأخيرة وتعثر منافسيه دبا والبطائح.