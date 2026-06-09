يونايتد يجدد عقود «الثلاثي» الفردان ومورايس ونامي

واصل نادي يونايتد إف سي الصاعد حديثاً لدوري المحترفين خطواته الرامية إلى تعزيز الاستقرار الفني والمحافظة على العناصر المؤثرة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعدما أعلن تجديد عقود ثلاثة من لاعبيه البارزين لفترات طويلة.



ونجحت إدارة النادي في التوصل إلى اتفاق مع الثنائي حبيب الفردان وماركوس مورايس لتمديد عقديهما حتى عام 2028، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها اللاعبان بعد المستويات المميزة التي قدماها مع الفريق خلال المواسم الماضية، والدور المهم الذي ينتظرهما في المرحلة المقبلة.



كما جدد النادي عقد اللاعب مصطفى نامي حتى عام 2027، ضمن استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وضمان الاستقرار الفني الذي يسهم في تحقيق الأهداف والطموحات المستقبلية.



وأكدت إدارة النادي أن تمديد العقود يأتي في إطار رؤية متكاملة لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة خلال المواسم المقبلة، من خلال الاحتفاظ بالعناصر التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على تقديم الإضافة داخل الملعب وخارجه.



ولقي قرار التجديد ارتياحاً كبيراً لدى جماهير النادي، التي ترى في استمرار الثلاثي خطوة مهمة نحو تعزيز طموحات الفريق ومواصلة مسيرة التطور والنجاحات في مختلف المنافسات المحلية.