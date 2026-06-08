خورفكان يعيد تشكيل جهازه الإداري والفني استعداداً للموسم الجديد

واصلت شركة كرة القدم بنادي خورفكان خطواتها التحضيرية للموسم الكروي الجديد 2026-2027، من خلال إجراء عدد من التغييرات والتعيينات الجديدة على مستوى الجهازين الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم، في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار وتوفير أفضل الظروف التي تساعد الفريق على تحقيق نتائج إيجابية خلال المنافسات المقبلة.

وأعلنت شركة كرة القدم تعيين كل من إسماعيل خلف الحوسني وهاني سعيد النقبي للإشراف الإداري على الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لكل من الكابتن أنور محمد وعلي خليل الحوسني، اللذين انتهت فترة عملهما مع الفريق بنهاية الموسم الكروي الماضي، بعد سنوات من العطاء والعمل الإداري داخل النادي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية إدارة النادي لتجديد الدماء والاستفادة من الكفاءات الإدارية القادرة على دعم الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تنتظر «النسور» في الموسم الجديد، والرغبة في الظهور بصورة أكثر قوة واستقراراً على مختلف المستويات.

ومن المنتظر أن يتولى الحوسني والنقبي مسؤولياتهما بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهاز الفني والإداري، بهدف توفير بيئة عمل احترافية تسهم في تحقيق تطلعات إدارة النادي وجماهيره.

وعلى صعيد الجهاز الفني، كانت شركة كرة القدم قد أعلنت مؤخراً التعاقد مع المدرب الوطني عبدالمجيد النمر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، قادماً من نادي الشارقة، وذلك خلفاً للمدرب الكرواتي دامير كرزنار، الذي أنهى مشواره مع خورفكان بعد تقديم استقالته عقب نهاية الموسم المنصرم.

ويعد التعاقد مع النمر خطوة مهمة في مسيرة النادي، نظراً لما يمتلكه من خبرات فنية ومعرفة واسعة بكرة القدم الإماراتية، حيث تأمل إدارة خورفكان أن يقود الفريق إلى تحقيق نتائج مميزة والمنافسة بقوة لنيل إحدى بطولات الموسم الكروي المقبل.