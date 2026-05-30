وليد عبيد.. «مهندس الصعود» يكتب التاريخ مع الإعصار



واصل المدرب الوطني وليد عبيد كتابة فصول جديدة من التميز في مسيرته التدريبية، بعدما قاد فريق حتا «الإعصار» إلى الصعود لدوري أدنوك للمحترفين للمرة الثالثة، في إنجاز استثنائي وغير مسبوق على مستوى المدربين المواطنين، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الكفاءات التدريبية الوطنية القادرة على صناعة النجاح وتحقيق الأهداف.



وجاء الإنجاز الجديد في موسم 2025-2026 ليضاف إلى سجل حافل من النجاحات حققها عبيد مع حتا، بعدما سبق له قيادة الفريق إلى دوري الأضواء والشهرة في مناسبتين سابقتين خلال موسمي 2015-2016 و2018-2019، ليصبح أول مدرب مواطن ينجح في تحقيق الصعود مع الفريق ذاته ثلاث مرات كمدرب أول.



وأثبت عبيد، من خلال هذا الإنجاز التاريخي، قدرته على التعامل مع مختلف التحديات الفنية والإدارية التي تواجه الفرق الساعية للمنافسة على بطاقات التأهل، حيث نجح في بناء فريق متوازن يتمتع بالاستقرار الفني والروح القتالية العالية، ما انعكس بشكل مباشر على نتائج الفريق طوال الموسم ومكّنه من بلوغ هدفه المنشود بالعودة إلى دوري المحترفين.



ولم يكن هذا الصعود مجرد إنجاز عابر، بل جاء ثمرة عمل متواصل ورؤية فنية واضحة قاد بها المدرب الوطني مسيرة «الإعصار»، ليؤكد أن نجاحاته السابقة لم تكن صدفة، وإنما نتاج خبرة متراكمة وقدرة كبيرة على قيادة الفرق نحو تحقيق طموحاتها.



وبهذا الإنجاز تتحول قصة الصعود مع حتا إلى علامة فارقة في مسيرة وليد عبيد، الذي بات اسمه مرتبطاً بالإنجازات التاريخية للفريق، حتى أصبح الصعود إلى دوري المحترفين بمنزلة «ماركة مسجلة» تحمل توقيعه، في مشهد يعكس تطور الكفاءات التدريبية الوطنية وقدرتها على المنافسة وتحقيق النجاحات على أعلى المستويات.