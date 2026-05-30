ختام دوري «الهواة».. مشاعر متباينة على 4 ملاعب



شهدت ليلة ختام منافسات دوري الدرجة الأولى «الهواة» مشاعر متباينة على أربعة ملاعب، بعدما تحددت خلالها هوية البطل والصاعد الثاني، إلى جانب الفرق المغادرة لدوري الأولى. ومع صافرة النهاية، حسم حتا لقب الدوري، بينما انتقل مجد إلى دوري الثانية، في حين تراجع يونايتد إلى مركز الوصافة رغم خسارته أمام الحمرية بهدفين، بعد أن ظل متصدراً للمسابقة لعدة أسابيع.

فبعد موسم طويل ومثير، تُوج حتا بطلاً للمسابقة وحل يونايتد وصيفاً، ليحجز الفريقان مقعديهما في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الكروي 2026-2027، خلفاً لدبا والبطائح اللذين هبطا من دوري المحترفين إلى دوري الهواة.



وفي المقابل، ودّع مصفوت ومجد البطولة، ليحل مكانهما بالم 365 وفورت فيرتوس في الموسم المقبل



ولم يكن فوز العروبة على مصفوت بنتيجة 2-1 كافياً لمنح الفريق بطاقة الصعود، بعدما اكتفى «أخضر الفجيرة» بالمركز الثالث، فيما عجّلت خسارة مصفوت بهبوطه إلى دوري الثانية.



وتُعد هذه المرة الرابعة التي يصعد فيها حتا إلى دوري المحترفين، بعدما حقق إنجاز الصعود لأول مرة في موسم 2015-2016، ثم عاد في موسمي 2019-2020 و2023-2024، قبل أن ينجح مجدداً في بلوغ دوري الأضواء خلال الموسم الحالي 2025-2026 بقيادة المدرب الوطني وليد عبيد، الذي يحقق بدوره ثالث إنجاز صعود مع «الإعصار» الحتاوي.



وعبّر جمعة سعيد، نائب رئيس مجلس إدارة نادي حتا، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكداً أن التتويج جاء ثمرة عمل متواصل من إدارة النادي واللاعبين والجهازين الفني والإداري منذ بداية الموسم، ليكون درع الدوري خير ختام للمسابقة.



وأشار إلى أن الفريق تجاوز آثار خسارة لقب كأس الاتحاد، واستعاد توازنه سريعاً بقيادة المدرب الوطني وليد عبيد، الذي نجح في إعادة ترتيب الأوراق وتحقيق سلسلة من الانتصارات المتتالية وضعت الفريق في دائرة المنافسة حتى الجولة الأخيرة التي شهدت تتويجه بالدرع.



وقال: «نسعى إلى كسر قاعدة الصاعد الهابط، ولدينا طموحات كبيرة في دوري المحترفين، وسيظهر حتا بشكل مختلف في الموسم المقبل». كما كشف عن استمرار المدرب وليد عبيد مع الفريق، مؤكداً أنه يُعد من أهم ركائز النادي، إلى جانب كونه من أبناء حتا الذين ارتبطوا بإنجازات الصعود في أكثر من مناسبة.



وقام لاعبو حتا بإهداء إنجاز الصعود والتتويج بدرع الدوري إلى جماهير النادي وأهالي المدينة، تقديراً للدعم الكبير الذي صاحب الفريق طوال مشواره في الموسم الحالي.