مصفوت ومجد يودّعان دوري أندية الدرجة الأولى



ودّع مجد ومصفوت مصاف دوري الدرجة الأولى إثر هزيمة الأول أمام حتا «البطل» بنتيجة 1-3، وهزيمة مصفوت خارج القواعد أمام العروبة بنتيجة 1-2، خلال المباريات التي أقيمت في ختام مسابقة دوري الدرجة الأولى. أحرز ثنائية العروبة كل من محمد الحمادي ونيكسا فوجا في الدقيقتين 46، 74، وسجل يتيمة مصفوت فهد حديد من ركلة جزاء في الدقيقة 66، ليتجمد رصيد مصفوت عند 21 نقطة، وعلى الرغم من فوزه إلا أن العروبة لم يوفق في خطف بطاقة الصعود الثانية التي ذهبت إلى حتا المتفوق على مجد بالثلاثة، لينهي الفريق الموسم في المركز الثالث برصيد 57 نقطة.



وفي بقية المباريات حقق الجزيرة الحمراء فوزاً غالياً على الفجيرة بنتيجة 3-1، أحرز الثلاثية سيف الدرع ورضا حنيوي «هدفين»، وسجل للخاسر إرفين طه، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 24 نقطة وينجو من الهبوط لدوري الثانية. وفاز الاتفاق على ضيفه غلف يونايتد بهدف اللاعب روان أوليفيرا في الدقيقة 81، ليصل الاتفاق برصيده إلى 24 نقطة، وحقق دبا الحصن فوزاً شرفياً على ضيفه سيتي بثنائية نظيفة، لينهي الفائز المسابقة في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، وفاز الإمارات على الذيد بنتيجة 2-1، ليصل الصقور برصيده إلى 42 نقطة ويبقى الذيد عند 48 نقطة.