العين «سيد الملعب».. وشباب الأهلي الأكثر تسجيلاً للأهداف



اختتم دوري أدنوك للمحترفين موسمه الاستثنائي بأرقام لافتة في موسم يعد تاريخياً، حيث خطف العين الذي توج باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخه الأنظار، مؤكداً مكانته كأكثر الأندية الإماراتية تتويجاً بالبطولة.

وجاء تتويج «الزعيم» هذا الموسم بطابع مختلف، وسيسجل في تاريخ النادي، بعدما نجح في إنهاء الموسم دون أي خسارة وتسيد ملاعب الكرة الإماراتية، في إنجاز غير مسبوق للفريق، ليدخل سجلات الكرة الإماراتية كأول دوري ذهبي يحرزه العين.



ولم يكن تفوق العين مقتصراً على حصد اللقب فقط، بل انعكس أيضاً على الجانب الهجومي، بعدما تصدر قائمة أكثر الفرق حصداً للنقاط على ملعبه، إذ استفاد الفريق من معقله على استاد هزاع بن زايد، وحصد أكبر عدد من النقاط في المباريات التي خاضها على أرضه خلال الموسم.



ووفقاً لإحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، تصدر العين قائمة أكثر الفرق حصداً للنقاط على ملعبه برصيد 33 نقطة، متقدماً على شباب الأهلي الذي جمع 30 نقطة، وبالتساوي مع الوصل الذي جمع نفس الرصيد على ملعبه بقلعة «زعبيل»، وهو ما يفسر تألق الثلاثي وإنهاء الموسم في المراكز الثلاثة الأولى بعد التميز على ملاعبهم. وجاء في المركز الرابع بعد الوصل، الوحدة، إذ جمع «العنابي» 22 نقطة على ملعبه، ثم الجزيرة بـ 21 نقطة، والنصر بـ 17 نقطة.



ومن المفارقات أن الظفرة الذي أفلت من الهبوط في الجولة الأخيرة بعد صراع مرير على الهروب من دوامة العودة لدوري الأولى، فقد كان من أفضل الفرق جمعاً للنقاط على ملعبه بـ 15 نقطة، لكنها جاءت أغلبها في الدور الأول من الموسم، تلاه دبا بـ 14 نقطة، ثم على الترتيب أندية عجمان «13»، خورفكان «12»، الشارقة «12»، بني ياس «11»، كلباء «10»، البطائح «9».



وعلى صعيد التنوع الهجومي، أكدت الإحصائيات تفوق شباب الأهلي في صدارة قائمة أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف عبر لاعبين مختلفين بواقع 16 لاعباً، وهو ما أكد كثرة الخيارات الهجومية في صفوف «الفرسان» على مدار الموسم، بينما تركزت نسبة كبيرة من أهداف العين مع المهاجم التوغولي لابا كودجو هداف الدوري.



وحل الشارقة ثانياً في القائمة بـ 13 لاعباً سجلوا أهداف الفريق في الدوري، ثم بني ياس بـ 12 لاعباً، يليه العين عن طريق 11 لاعباً، وبنفس العدد أندية الجزيرة، والنصر، والوحدة، وكلباء.

وسجل 10 لاعبين أهداف أربعة أندية هي عجمان والبطائح والوصل وخورفكان، ثم 9 لاعبين سجلوا لدبا، و8 لاعبين للظفرة يتقدمهم المغربي كريم البركاوي هداف الفريق.



وشهد الموسم المنقضي تنافساً كبيراً بين الفرق على مختلف المستويات، سواء في سباق اللقب أو المراكز المؤهلة للمشاركات الخارجية، أو صراع الهبوط الذي استمر حتى الجولة الأخيرة.