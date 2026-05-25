قرباني يكلف خزينة الوحدة 250 ألف يورو بسبب المونديال

يترقب الوحدة الموقف النهائي للاعب خط الوسط، محمد رسول قرباني، مع المنتخب الإيراني، بعدما اختير ضمن القائمة الأولية المشاركة في كأس العالم 2026. وفي حالة مشاركة قرباني مع منتخب بلاده في المونديال الذي ينطلق بعد أقل من ثلاثة أسابيع، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فإن الوحدة سيكون مطالباً بدفع 250 ألف يورو إلى نادي أورينبورغ الروسي، بحسب الاتفاق المبرم بين الناديين عند تعاقد «العنابي» مع اللاعب.



وكان الوحدة ضم قرباني في فبراير 2025، قادماً من أورينبورغ الروسي، حيث تضمن العقد بنوداً معينة مرتبطة بحوافز مالية إضافية، من بينها حصول أورينبورغ على 250 ألف يورو حال مشاركة اللاعب في كأس العالم، وهو السيناريو الذي أصبح محتملاً انتظاراً للقائمة النهائية لمنتخبات المونديال التي سيعلن عنها 2 يونيو المقبل.



وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تشير فيه متابعات «البيان» إلى أن اللاعب أصبح خارج حسابات الوحدة بنسبة كبيرة خلال الموسم المقبل، وينتهي عقده في 30 يونيو المقبل في ظل عدم وجود رغبة في التجديد.

وشارك لاعب خط الوسط مع الوحدة خلال الموسم المنصرم في 22 مباراة، لكن بنسب متفاوتة، حيث بدأ أساسياً في 12 مباراة، ودخل بديلاً في 10 مباريات، وسجل هدفاً وحيداً.