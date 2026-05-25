«قلبي مليء بالحزن».. علي خصيف يعتذر عن موسم الجزيرة برسالة مؤثرة



وجّه حارس مرمى وقائد فريق الجزيرة، علي خصيف، رسالة مؤثرة إلى جماهير النادي عقب نهاية موسم مخيب للآمال، عبر خلالها عن حزنه الشديد بسبب عدم تحقيق تطلعات الجماهير، خصوصاً بعد خسارة بطولة كأس رئيس الدولة التي كان يأمل الجميع في أن تعيد الفريق إلى منصات التتويج.

وكتب خصيف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مؤكداً أن ما حدث خلال الموسم «لا يليق باسم الجزيرة وتاريخه وجماهيره»، مشدداً على أن الجميع داخل الفريق يدرك حجم الإحباط الذي عاشته الجماهير، في ظل موسم لم يرتق إلى مستوى الطموحات.



وقال خصيف: «أكتب هذه الكلمات اليوم وقلبي مليء بالحزن؛ لأننا جميعاً نعرف أن هذا الموسم لم يكن على قدر طموحاتكم، ولم يكن بحجم اسم نادي الجزيرة وتاريخه وجماهيره».

وأضاف: «في مثل هذه اللحظات لا توجد كلمات تداوي الألم أو تعوض الجماهير عن الحزن، لكن أقل ما يمكن قوله كلمة صادقة تخرج من القلب، الجميع داخل الفريق يدرك أن ما حدث لا يليق بهذا الكيان ولا بمحبة الجماهير ودعمها وثقتها التي لم تتوقف طوال الموسم».



وتابع: «الشكر لقيادتنا الكريمة على دعمها وثقتها واهتمامها، والشكر للإدارة ولكل من عمل واجتهد خلف الكواليس طوال الموسم». واعترف قائد الجزيرة بأن الفريق لم يكن في بعض الفترات بالمستوى الذي يليق بتاريخ النادي، لكنه شدد في المقابل على أن الرغبة والطموح لا يزالان حاضرين لإعادة «فخر أبوظبي» إلى المكانة التي يستحقها.



وشدد الحارس المخضرم على أن جماهير الجزيرة تمتلك كامل الحق في التعبير عن غضبها وانتقادها، معتبراً أن النادي بالنسبة لهم ليس مجرد فريق كرة قدم، بل جزء من حياتهم وذكرياتهم وانتمائهم.



وختم: «هذا النادي مر بمحطات صعبة، لكنه كان دائماً يعود أقوى برجاله وجماهيره ومحبيه؛ لأن الذي يبقى دائماً هو الانتماء والمحبة والوفاء لهذا الشعار العظيم، وسيظل وعدنا دائماً أن نقاتل من أجل هذا الشعار وأن يعود الجزيرة أقوى».



يذكر أن الجزيرة خرج خالي الوفاض من الموسم من دون أي لقب بعد خسارته نهائي كأس رئيس الدولة 1-4 أمام العين، بينما أنهى الدوري في المركز الرابع، وحصل على مقعد غير مباشر عبر الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.