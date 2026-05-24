في دوري الهواة.. 3 أندية تحلم بالأضواء و5 تكافح من أجل البقاء

بلغت الإثارة ذروتها في دوري الدرجة الأولى مع إسدال الستار على منافسات الجولة الـ29 وقبل الأخيرة، بعدما بقيت جميع الحسابات مفتوحة سواء في سباق الصعود إلى دوري المحترفين أو معركة البقاء، لتتحول الجولة الختامية المرتقبة الجمعة المقبلة إلى واحدة من أكثر الجولات سخونة وتشويقاً في تاريخ المسابقة.



وبات المركز الثاني المؤهل مباشرة إلى دوري أدنوك للمحترفين بمثابة بطولة مستقلة قائمة بذاتها، في ظل الصراع المشتعل بين ثلاثة فرق ما زالت تتمسك بحظوظها حتى اللحظة الأخيرة. ويأتي حتا في الوصافة برصيد 56 نقطة، يطارده العروبة ثالثاً بـ54 نقطة، ثم دبا الحصن رابعاً بـ53 نقطة، فيما لا يزال يونايتد المتصدر بـ58 نقطة يبحث عن حسم الدرع رسمياً رغم ضمانه الصعود قبل جولتين من النهاية.



وشهدت الجولة الحالية تمسك فرق المقدمة بآمالها بعد تحقيقها انتصارات مهمة على أرضها، حيث تجاوز حتا ضيفه سيتي بثلاثية نظيفة أكدت جاهزية «الإعصار» لمعركة الحسم، بينما اقتنص العروبة فوزاً ثميناً على غلف يونايتد بهدف دون رد، ونجح دبا الحصن في تخطي جاره الذيد بنتيجة 3-1 ليبقى في قلب المنافسة حتى الرمق الأخير.



تفويت الفرصة

وفي المقابل، أخفق يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي بيرلو في حسم لقب البطولة مبكراً بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الاتفاق بهدف لكل فريق، ليتأجل تحديد هوية البطل إلى الجولة الأخيرة التي تعد بأن تكون قمة في الإثارة والندية، وسيكون يونايتد مطالباً بتحقيق الفوز خارج أرضه أمام الحمرية العنيد لضمان التتويج رسمياً، بينما يترقب حتا أي تعثر للمتصدر من أجل الانقضاض على الدرع، شريطة فوزه على مجد في المواجهة المرتقبة التي لا تقبل أنصاف الحلول.



القاع مشتعل

وعلى الجانب الآخر، لا تقل معركة الهبوط اشتعالاً عن سباق الصعود، بعدما ازدادت الأمور تعقيداً عقب نتائج الجولة الـ29، حيث لا يزال شبح الهبوط يطارد خمسة فرق دفعة واحدة، في واحد من أكثر المواسم تقارباً على مستوى القاع، وتتشابه معاناة الاتفاق ومجد والجزيرة الحمراء ومصفوت بعدما تجمد رصيد كل فريق عند 21 نقطة، فيما يقف سيتي في المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، ليبقى مهدداً هو الآخر بالعودة إلى دوري الثانية.



وستقام مباريات الجولة المقبلة تحت ضغط هائل وأعصاب مشدودة، إذ يستضيف مجد فريق حتا في لقاء مصيري للطرفين، فالأول يقاتل للبقاء والثاني يتمسك بحلم العودة إلى المحترفين. كما يحل مصفوت ضيفاً على العروبة في مواجهة لا تقل صعوبة، بينما يلتقي الاتفاق مع جاره غلف يونايتد في ديربي يحمل شعار «البقاء أو الهبوط»، أما سيتي، فسيكون أمام اختبار بالغ التعقيد عندما يحل ضيفاً على دبا الحصن الطامح لخطف بطاقة الصعود، في حين يستقبل الجزيرة الحمراء ضيفه الفجيرة الذي ابتعد عملياً عن حسابات الصعود والهبوط، لكنه قد يلعب دوراً مؤثراً في تحديد مصير أصحاب الأرض.



كل الأنظار ستتجه نحو الجولة الأخيرة التي ينتظر أن تحمل دراما كروية استثنائية، حيث تختلط أحلام الصعود بكوابيس الهبوط، وتبقى كلمة الحسم معلقة حتى صافرة النهاية.