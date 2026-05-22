جمعة العبدولي: تقدمت باستقالتي لإدارة دبا وحان الوقت لمنح الفرصة للقيادات الشابة



أعلن الكابتن جمعة حمدان العبدولي، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الفجيرة، استقالته رسمياً من منصبه، منهياً بذلك رحلة إدارية طويلة وحافلة بالعطاء داخل أسوار «النواخذة»، بعد سنوات أدى خلالها دوراً محورياً في مسيرة الفريق وإنجازاته المتعددة، لا سيما النجاحات التي تحققت على صعيد الصعود إلى دوري المحترفين وترسيخ مكانة النادي في كرة القدم الإماراتية.



وأكد العبدولي في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن قراره جاء بعد دراسة متأنية ورغبة في إفساح المجال أمام الكفاءات والقيادات الشابة لمواصلة العمل داخل النادي خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن خدمة نادي دبا الفجيرة ستظل شرفاً كبيراً بالنسبة له مهما اختلف الموقع أو الدور الذي يمكن أن يقدمه مستقبلاً.



ووجّه العبدولي شكره وتقديره إلى مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الظنحاني، وإلى جميع أعضاء المجلس، مثمناً الدعم والتعاون الذي وجده طوال فترة عمله الإداري مع الفريق الأول، مؤكداً أن السنوات التي قضاها داخل النادي ستبقى من أهم المحطات في مسيرته الرياضية والإدارية.



وأوضح العبدولي أنه فضل الاعتذار عن عدم الاستمرار في مهمته الحالية مع الفريق الأول، إيماناً بأهمية منح الفرصة لجيل جديد من الإداريين الشباب القادرين على تقديم الإضافة ومواصلة العمل بروح متجددة، لافتاً إلى أنه سيظل على استعداد كامل لخدمة النادي أو المنتخبات الوطنية في أي وقت إذا دعت الحاجة إلى خبراته وتجربته الطويلة في المجال الرياضي.



ويُعد جمعة العبدولي من أبرز الشخصيات الإدارية التي ارتبط اسمها بتاريخ نادي دبا الفجيرة خلال العقدين الماضيين، حيث أسهم بشكل مباشر في الكثير من النجاحات التي حققها الفريق، وكان أحد أعمدة الاستقرار الإداري داخل منظومة النادي، بفضل خبرته الكبيرة وعلاقاته المتميزة داخل الوسط الرياضي الإماراتي.



كما أدى العبدولي دوراً بارزاً في تهيئة الأجواء المناسبة للفريق الأول خلال مواسم عدة، وأسهم في بناء منظومة عمل ساعدت النادي على تحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى دوري أدنوك للمحترفين 4 مرات، والتتويج بدرع دوري الأولى في مناسبتين، الأمر الذي جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير والإدارات المتعاقبة واللاعبين على حد سواء.



وأشار العبدولي إلى ثقته الكبيرة بقدرة نادي دبا الفجيرة على العودة سريعاً إلى دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن النادي يمتلك مقومات النجاح والدعم الجماهيري والإداري الذي يمكنه من تحقيق طموحات جماهيره خلال المواسم المقبلة، متمنياً التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة، وتحقيق نتائج تعيد «النواخذة» إلى واجهة المنافسة من جديد.



وأثارت استقالة العبدولي تفاعلاً واسعاً في الأوساط الرياضية المحلية، خاصة أن رحيله يمثل نهاية مرحلة إدارية مهمة داخل النادي، في ظل ما كان يمثله من عنصر استقرار وخبرة متراكمة ساعدت الفريق على تجاوز الكثير من التحديات خلال السنوات الماضية.



ويترقب جمهور دبا الفجيرة خلال الفترة المقبلة تحركات إدارة النادي لاختيار البديل المناسب ومواصلة التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد، وسط آمال كبيرة بظهور الفريق بصورة قوية والمنافسة على تحقيق نتائج إيجابية تلبي طموحات جماهير «النواخذة»، وتعيده سريعاً إلى مصاف أندية دوري المحترفين.