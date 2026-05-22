بني ياس يطلب تمديد إعارة وامبا والشاذلي

أبدى بني ياس رغبته في تجديد إعارة المهاجم الكاميروني ليونيل وامبا من الوحدة، والمغربي نسيم الشاذلي لاعب العين.

وعلم «البيان» أن إدارة نادي بني ياس تقدمت بطلب إلى نظيرتيها في ناديي الوحدة والعين لتمديد إعارة وامبا والشاذلي، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الفريق، بناءً على رغبة المدير الفني الروماني دانييل إيسايلا.

وكان بني ياس قد تعاقد مع وامبا في يوليو من العام الماضي قادماً من الوحدة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، كما ضم نسيم الشاذلي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في فبراير الماضي.

وظهر الثنائي بمستوى جيد مع بني ياس خلال الموسم، وأسهم في بقاء الفريق ضمن دوري المحترفين، بعدما عانى في بداية الموسم ودخل صراع الهروب من الهبوط، قبل أن ينجح في تأمين بقائه قبل عدة جولات من نهاية المسابقة.

وبدأ بني ياس فتح ملفات الموسم الجديد بناءً على التقرير الفني الذي قدمه إيسايلا، لتحديد احتياجات الفريق ودعم صفوفه استعداداً للموسم المقبل.

يذكر أن بني ياس أنهى دوري المحترفين لموسم 2025-2026 في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.