خصيف يوضح دوره في تخفيف التوتر عن زملائه قبل نهائي الكأس (فيديو)

أكد علي خصيف، حارس مرمى الجزيرة، أن دخول اللاعبين إلى أرض الملعب ورؤية كأس رئيس الدولة يمنح الجميع حماساً كبيراً لتحقيق اللقب، مشيراً إلى أن البطولة تحمل اسماً غالياً على الجميع، ما يزيد من قيمة النهائي وأهميته.

وقال قبل مواجهة العين في نهائي كأس رئيس الدولة: «النهائيات تختلف عن أي مواجهة أخرى، لأنها تحتاج إلى تركيز عالٍ وتقليل الأخطاء، خصوصاً أن المواجهات المتكافئة تُحسم غالباً بالتفاصيل الصغيرة».

وأضاف: «أحاول تخفيف الضغوط والتوتر عن اللاعبين في مثل هذه المواجهات باعتباري قائد الفريق، وأقول لهم دائماً: العبوا واستمتعوا وانسوا النتيجة، فهذه مباراة نهائية ويجب أن تفرحوا بالأجواء وتظهروا إمكانياتكم».

وعن خوض النهائي على ملعب الجزيرة، أوضح خصيف أن إقامة المباراة على ملعب الفريق تمثل دافعاً إضافياً، رغم أن الحضور الجماهيري سيكون مناصفة بين الناديين.

وأشاد خصيف بالدور الذي يقوم به المدير الفني مارينو بوشيتش، قائلاً: «شخصية المدرب بسيطة ويتمتع بطاقة إيجابية كبيرة في مختلف الظروف، وهو بمثابة الأب الروحي والأخ والصديق للاعبين، ما يجعل الأجواء إيجابية داخل غرفة الملابس».

وختم تصريحاته قائلاً: «نتطلع إلى إسعاد جماهيرنا، رغم أن حظوظ الفريقين متساوية، وكل تركيزنا منصب على تقديم أفضل أداء ممكن في النهائي وتحقيق اللقب».