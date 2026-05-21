بوشيتش: حظوظنا متساوية مع العين.. وواثق في قدرات لاعبي الجزيرة (فيديو)

أكد الهولندي مارينو بوشيتش، مدرب الجزيرة، أنه يشعر بالحماس لخوض نهائي كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن المواجهة متكافئة وحظوظ الفريقين متساوية في المنافسة على اللقب.

ويلتقي الجزيرة مع العين غداً الجمعة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في نهائي كأس رئيس الدولة، ختاماً للموسم الكروي 2025-2026.

وقال بوشيتش، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «من الرائع اللعب في النهائي، والأجمل بالطبع تحقيق اللقب، فعندما تصل إلى النهائيات تلعب من أجل الفوز بالكأس».

وأضاف: «استعداداتنا سارت بصورة اعتيادية، ونتعامل مع التحضيرات بهدوء وبساطة. بالطبع هناك العديد من العوامل الحاسمة التي قد تحدد مجريات المباراة، لكن لا يمكن التنبؤ بسيناريو مثل هذه المواجهات، سواء تكتيكياً أو فردياً، وعلينا أن نلعب بقوة طوال التسعين دقيقة».

وأشار إلى أهمية التعامل مع التوتر والظروف المختلفة التي قد تحدث خلال اللقاء، مؤكداً أنه يتعامل مع المباراة كأي مواجهة أخرى خلال الموسم، وأن الهدوء يمنح الفريق مزيداً من التركيز.

وشدد بوشيتش على أن الجزيرة سيواجه فريقاً كبيراً يمتلك تاريخاً طويلاً وحقق العديد من البطولات، وآخرها لقب دوري المحترفين، مؤكداً أن نتائج الماضي لن يكون لها تأثير على مباراة الغد.

وحول كيفية التعامل مع القوة الهجومية لفريق العين، رد بطريقة ساخرة قائلاً: «أي آلة تتعطل بمرور الوقت ويحدث بها بعض الأخطاء، حتى تلك المعقدة منها».

وعن خوض المباراة على ملعب الجزيرة، أوضح أن اللعب على أرض الفريق يعد أمراً جيداً، لكن المدرجات ستكون مناصفة بين جماهير الناديين.

وبخصوص الغيابات، قال: «لا أتحدث عن اللاعبين غير الموجودين، بل أركز فقط على اللاعبين المتاحين، والغيابات لن تؤثر علينا. هذه ليست أول مباراة نهائية لي، وسنلعب 11 لاعباً ضد 11 لاعباً».

وأبدى بوشيتش ثقته في لاعبي الجزيرة وقدرتهم على تحقيق اللقب، مشيراً إلى أن الفريق يعيش أجواء إيجابية، وأن العلاقة داخل المجموعة أشبه بالعائلة الواحدة.