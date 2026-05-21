ماذا قال قائد العين خالد عيسى قبل مواجهة الجزيرة في نهائي الكأس؟ (فيديو)

أكد خالد عيسى، حارس مرمى وقائد فريق العين، أن المباريات النهائية تُحسم دائماً بالتفاصيل الصغيرة، مشدداً على أن التركيز والانضباط داخل الملعب سيكونان العامل الأهم في تحديد بطل كأس رئيس الدولة أمام الجزيرة.

ويسعى خالد عيسى إلى قيادة العين لتحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم، بعدما توج الفريق بلقب دوري المحترفين للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «الفريق حافظ على تركيزه طوال الموسم، مع العمل المستمر على تصحيح الأخطاء ورفع الجاهزية قبل المواجهات الحاسمة، ونسعى لتقديم أداء قوي يليق باسم النادي في النهائي».

وأشاد قائد العين بالدور الذي يقوم به الجهاز الفني بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش، مؤكداً أن المدرب نجح في فترة قصيرة وحساسة في فرض أفكاره وبناء روح جماعية قوية داخل الفريق، وهو ما انعكس بوضوح على الأداء والهوية الفنية.

وأضاف: «كرة القدم لا تعتمد فقط على الأفكار الفنية، بل على ترابط المجموعة والعمل الجماعي، فالنجاح الحقيقي يأتي بالروح الجماعية وليس بالمجهود الفردي».

وتابع: «سنخوض النهائي بروح ومعنويات عالية واستعداد كامل، خصوصاً أن المنافس ليس سهلاً، ومثل هذه المواجهات قد تشهد فترات تفوق متبادلة بين الفريقين».

واختتم تصريحاته قائلاً: «هدفنا تقديم أداء قوي بروح قتالية عالية داخل الملعب، بما يؤهلنا لتحقيق اللقب الغالي».