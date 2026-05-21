إيفيتش: كأس رئيس الدولة تعني الكثير للعين (فيديو)

شدد الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، على أن بطولة كأس رئيس الدولة تعني الكثير لـ«الزعيم»، مؤكداً أن فريقه سيقاتل من أجل تحقيق اللقب، خلال مواجهة الجزيرة في النهائي المقرر إقامته غداً الجمعة على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «جئنا لنقدم أقصى ما لدينا من أجل الفوز بالمباراة والعودة بالكأس. ندرك أن المهمة لن تكون سهلة، ونعرف أننا سنواجه فريقاً قوياً، لكننا نؤمن بأنفسنا، وأثق في أن اللاعبين سيظهرون بأعلى درجات الجاهزية لإسعاد جماهير النادي وكل من ينتمي إليه».

وأضاف: «فخور للغاية بما يقدمه لاعبو العين، لأنهم استوعبوا طريقة اللعب التي نريدها، وسعيد بالتطور الذهني الذي أظهروه خلال الموسم، ومدى التزامهم بكل التعليمات، وهو ما تُرجم على أرض الواقع بموسم رائع».

وأشار إيفيتش إلى أن تركيزه ينصب على فريقه فقط، مؤكداً أنه لا يهتم بكيفية استعداد المنافس، موضحاً: «الفريقان يعرفان بعضهما البعض جيداً، وربما تكون هناك بعض المفاجآت غداً، لكنني أركز على فريقي وما يجب أن نقدمه».

وأوضح أن تحضيرات العين بدأت مباشرة بعد التتويج بلقب دوري المحترفين، مؤكداً أن جميع اللاعبين يدركون أهمية الكأس، وأنه واثق من تقديمهم أفضل ما لديهم خلال المباراة.

وختم تصريحاته قائلاً: «نريد أن نكرر الفرحة، فعندما تكون هناك ثقة في العمل على تطوير الفريق، وعندما تحقق إنجازاً، تنسى كل الصعوبات، وتبقى فقط الفرحة».