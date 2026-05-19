جوبسون يعلن رحيله عن الظفرة

أعلن لاعب الوسط البرازيلي جوبسون سوزا رحيله عن نادي الظفرة بعد انتهاء الموسم، من خلال رسالة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» عبر فيها عن اعتزازه بالفترة التي قضاها مع الفريق، موجهاً الشكر لإدارة النادي والجماهير وزملائه اللاعبين والجهاز الفني.



وقال سوزا إن رحلته مع الظفرة كانت مليئة بالانتصارات واللحظات الصعبة والذكريات الجميلة التي عاشها بكل فخر أثناء تمثيل شعار النادي، مؤكداً أن العقود قد تنتهي، لكن الاحترام والذكريات الطيبة تبقى دائماً.



وكان سوزا قد انضم للظفرة في الانتقالات الصيفية في يونيو من العام الماضي، قادماً من نادي الجبلين السعودي، وخاض اللاعب مع الظفرة 26 مباراة خلال الموسم، سجل خلالها هدفين.

ونجح الظفرة في النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة» بعد معاناة، بفوز في الجولة الأخيرة على الوحدة، مستفيداً من تعثر دبا والبطائح اللذين غادرا دوري المحترفين.