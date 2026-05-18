إيلي سيبانو: يونايتد يملك فرصة لصناعة إنجاز تاريخي

أكد إيلي سيبانو، رئيس مجلس إدارة نادي يونايتد إف سي دبي، أن طموحات الفريق لن تتوقف عند ضمان الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، مشدداً على أن الهدف المقبل يتمثل في التتويج بدرع دوري الهواة وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة. وقال سيبانو: إن الفريق نجح في تحقيق أحد أهم أهدافه هذا الموسم، لكنه لا يزال يملك فرصة لصناعة إنجاز تاريخي جديد بالتتويج بلقب البطولة، رغم حداثة تجربة النادي على الساحة الكروية.



وأضاف: حققنا هدفاً مهماً بالصعود إلى دوري المحترفين، لكننا ما زلنا نمتلك الدافع والطموح للمنافسة على اللقب، سيكون إنجازاً تاريخياً لنادٍ لا يزال في بداية مسيرته، ونسعى لإنهاء الموسم بصورة تليق بما قدمه الفريق.



ودعا رئيس النادي جماهير يونايتد ومحبي كرة القدم إلى مواصلة دعم الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم، مؤكداً أن اللاعبين يستحقون حضوراً جماهيرياً كبيراً يعكس ما قدموه من مستويات مميزة طوال الموسم.



وقال: أدعو الجميع للوقوف خلف الفريق في المباريات المتبقية. هذا الفريق يستحق مدرجات ممتلئة وأجواءً تليق بما حققه. نحن لا نبني مجرد نادٍ لكرة القدم، بل نبني مشروعاً رياضياً متكاملاً ومجتمعاً كروياً يحمل طموحات كبيرة للمستقبل.



وأشار سيبانو إلى أن الصعود إلى دوري الأضواء يمثل محطة تاريخية في مسيرة النادي الوليد، ويعكس الإيمان بالمشروع منذ انطلاقته، موضحاً أن الهدف منذ البداية كان بناء نادٍ عصري قادر على المنافسة في أعلى مستويات كرة القدم الإماراتية.



وأضاف: «آمنا بقدرتنا على بناء نادٍ قادر على المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، وما تحقق اليوم يعد مصدر فخر لكل من أسهم في هذه الرحلة».

وتحدث رئيس يونايتد عن صعوبة المنافسة خلال الموسم الحالي، في ظل وجود أندية تمتلك خبرات طويلة ودعماً مؤسسياً كبيراً، مؤكداً أن الفريق نجح في تجاوز التحديات بفضل الروح الجماعية والانضباط. وقال: واجهنا الكثير من التحديات والضغوط طوال الموسم، لكن الفريق حافظ على شخصيته وتركيزه وانضباطه، وهذه الروح كانت مصدر قوتنا الحقيقية.



وحرص سيبانو على توجيه الشكر إلى جميع العاملين خلف الكواليس، تقديراً لدورهم في تحقيق هذا النجاح، مؤكداً أن الإنجاز جاء نتيجة عمل جماعي متواصل.

وأضاف: وراء كل إنجاز ناجح أشخاص يعملون بصمت وإخلاص يومياً. أتوجه بالشكر إلى جميع موظفي النادي والشركاء وكل من أسهم في هذه الرحلة، فهذا النجاح يخص الجميع.



كما خصّ اللاعبين والجماهير برسالة تقدير، قائلاً: «اللاعبون استحقوا هذا الإنجاز بفضل التزامهم وتضحياتهم وإيمانهم بالنادي، كما أشكر جماهيرنا على دعمها المتواصل طوال الموسم. معاً صنعنا هذه اللحظة التاريخية».



واختتم سيبانو حديثه بالتأكيد على أن شكل الفريق في دوري المحترفين سيكون مختلفاً، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل من الآن على إعداد النادي بالشكل الذي يواكب تحديات المرحلة المقبلة ويعزز من حضوره في دوري الأضواء.