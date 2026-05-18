العين ملك القمة بجولات الصدارة التاريخية

أثبت العين أنه الفريق صاحب الأرقام الأفضل في تاريخ دوري المحترفين، ليس فقط باعتباره الأكثر تتويجاً، بعد حصوله على اللقب الخامس عشر، بل أيضاً باعتباره النادي الأكثر قدرة على فرض هيمنته على سباق الصدارة في تاريخ المسابقة، ليواصل كتابة اسمه كملك القمة في دوري المحترفين.



وفرض العين نفسه زعيماً وملكاً لجولات الصدارة في تاريخ دوري أدنوك للمحترفين، معززاً رقمه القياسي، والذي وسعه بنهاية الموسم الحالي، الذي توج خلاله باللقب، ليؤكد تفوقه التاريخي كأكثر الأندية اعتلاء لقمة الترتيب، منذ انطلاق عصر الاحتراف موسم 2008-2009.



ونجح العين في فرض هيمنته على صدارة الدوري خلال الموسم الحالي، بعدما اعتلى القمة في 19 جولة من أصل 26، بينها سلسلة طويلة امتدت من الجولة الرابعة وحتى الجولة الثانية عشرة، قبل أن يستعيد الصدارة مجدداً من الجولة الثامنة عشرة وحتى ختام الموسم، ليحسم اللقب، ويعود إلى منصة التتويج بعد غياب 4 مواسم عن الدوري.



وشهد موسم 2025-2026 تصدر ثلاثة أندية فقط لجدول الترتيب، إذ كانت البداية مع الشارقة في الجولة الأولى، قبل أن ينتزع العين الصدارة في الجولة الثانية، فيما ظهر شباب الأهلي على القمة في الجولة الثالثة، ثم «الفرسان» مرة ثانية من الجولة الثالثة عشرة وحتى السابعة عشرة، وبعدها فرض العين سيطرته المطلقة على الصدارة حتى الجولة 26.



وإجمالاً، تصدر العين قمة دوري المحترفين في 135 جولة، من إجمالي 422 جولة أقيمت في دوري المحترفين حتى الآن، وذلك بعد استبعاد موسم 2019-2020، الذي تم إلغاؤه بسبب جائحة «كورونا»، مبتعداً بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، شباب الأهلي، الذي تصدر في 94 جولة، ليواصل «الزعيم» تربعه على عرش أكثر الأندية حضوراً في القمة عبر تاريخ المسابقة.



ويعد موسم 2021-2022 الأبرز في تاريخ العين، من ناحية السيطرة على الصدارة، حين حافظ على المركز الأول في 25 جولة متتالية، بداية من الجولة الثانية وحتى الجولة الأخيرة، وهو الرقم القياسي الأطول في تاريخ دوري المحترفين، بينما عزز الموسم الحالي مكانة الفريق ضمن أكثر المواسم استقراراً وهيمنة على القمة.



في المقابل، ثبت شباب الأهلي موقعه كثاني أكثر الأندية تصدراً لجولات الدوري، بعدما عاش واحدة من أبرز فتراته التاريخية في موسم 2013-2014، عندما حافظ على الصدارة لـ 24 جولة متتالية، وتوج باللقب آنذاك، قبل أن يحقق اللقب في الموسم الماضي، الذي شهد تصدره للمسابقة في 18 جولة.



ويأتي الجزيرة ثالثاً في قائمة الأكثر تصدراً للدوري بـ 68 جولة، يليه الشارقة بـ 53 جولة، ثم الوصل بـ 30 جولة، والوحدة بـ 28 جولة. كما سجلت بقية الأندية حضورها على القمة، ولكن بشكل متفاوت، إذ يمتلك النصر 5 جولات صدارة، مقابل 4 جولات لكل من بني ياس والشباب سابقاً، فيما حضرت أندية الظفرة والشعب سابقاً والبطائح في الصدارة لجولة واحدة فقط.