العين والجزيرة يحولان أنظارهما نحو أغلى الكؤوس

بدأ ناديا العين والجزيرة تحويل أنظارهما نحو نهائي كأس رئيس الدولة، المقرر مساء الجمعة المقبلة، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، وسط طموحات متباينة، لتحقيق إنجاز جديد، مع إسدال الستار على الموسم الكروي 2025-2026. ومع بدء الفريقين مرحلة التأهب الأخيرة، تترقب الجماهير أمسية كروية استثنائية، قد تكتب فصلاً جديداً في تاريخ البطولة الأغلى.



ويدخل العين النهائي بمعنويات مرتفعة، بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب دوري أدنوك للمحترفين، ليواصل «الزعيم» موسمه الاستثنائي، باحثاً عن الثنائية، وإضافة لقب جديد إلى خزائنه، بعدما حقق البطولة 7 مرات سابقة، أعوام 1999 و2001 و2005 و2006 و2009 و2014 و2018. ونجح الفريق في بلوغ النهائي، بعد مشوار قوي، بدأه بالفوز على الحمرية بسباعية نظيفة، ثم تجاوز دبا الفجيرة بثلاثية، قبل أن يحسم مواجهة يونايتد إف سي بهدفين دون رد، بعد التمديد للأشواط الإضافية.



في المقابل، يتطلع الجزيرة إلى إنقاذ موسمه، عبر التتويج بأغلى الكؤوس، وإعادة الأمجاد الغائبة منذ آخر لقب حققه عام 2016، وهو اللقب الذي جاء على حساب العين نفسه، في نهائي تاريخي حسم بركلات الترجيح.

وقدم «فخر أبوظبي» مشواراً مميزاً نحو النهائي، بعدما تخطى شباب الأهلي حامل اللقب بهدف دون رد، إضافة إلى انتصاراته على بني ياس وعجمان بنتيجة 2-1.



وتحمل المواجهة المرتقبة طابعاً فنياً وتكتيكياً خاصاً، في ظل امتلاك الفريقين عناصر قادرة على صناعة الفارق، إذ يعول العين على خبرة خالد عيسى، وتألق سفيان رحيمي ولابا كودجو، بينما يراهن الجزيرة على العديد من العناصر المميزة، وكذلك أصحاب الخبرة، أمثال نبيل فقير ومحمد النني وسيمون بانزا.