هورفات: الانضباط كان مفتاح البقاء في دوري المحترفين

عبر الكرواتي آلين هورفات مدرب الظفرة عن سعادته الكبيرة بعد نجاح فريقه في البقاء ضمن دوري المحترفين، عقب الفوز الثمين على الوحدة بهدف المغربي كريم البركاوي.

ونجح الظفرة في الإفلات من الهبوط الثالث في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، بعدما كان قد هبط موسمي 2010-2011 و2022-2023.



وأكد هورفات في تصريحاته عقب المباراة أنه عاش أياماً صعبة قبل حسم البقاء، مشيراً إلى أن الضغوط كانت هائلة في ظل الصراع المحتدم على تفادي الهبوط حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.

وقال: «جلست 3 مرات عقب المباريات الماضية وأنا أشعر بالحزن، أما الآن فأنا سعيد للغاية، لأننا قمنا بعمل رائع هذا الموسم، أعتقد أنها المرة الأولى منذ أربع سنوات التي ينجح فيها فريق صاعد من الدرجة الأولى في البقاء بالدوري».



وأوضح هورفات أن مهمته لم تكن سهلة منذ لحظة توليه تدريب الفريق، وخاصة أنه استلم المهمة قبل خمس مباريات فقط من نهاية الموسم، وفي فترة مزدحمة بالمباريات، مضيفاً: «لم يكن لدينا الوقت الكافي للعمل على كل التفاصيل، وكنا نلعب كل أربعة أو خمسة أيام، لكنني كنت أؤمن بنفسي وباللاعبين، ولهذا قبلت التحدي».



وأشار مدرب الظفرة إلى أنه تجاهل الانتقادات التي أحاطت بالفريق خلال الفترة الماضية، وتمسك بثقته بخبرته الطويلة في عالم التدريب، وقال: «أعمل في التدريب منذ 20 عاماً، وفي كل مكان ذهبت إليه حققت نتائج جيدة، لذلك كنت واثقاً بأنني سأنجح مع الظفرة مرة أخرى».



وشدد هورفات على أن العامل الأهم في إنقاذ الفريق لم يقتصر على النواحي الفنية فقط، بل ذهنياً وانضباطياً، موضحاً: «ربما البعض لم يلاحظ ذلك، لكن أهم شيء جلبته للفريق هو الانضباط، وقد كان مفتاح التغيير الحقيقي داخل المجموعة».