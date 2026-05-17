5 فرق تصارع الهبوط وصراع الوصافة يشتعل في «الهواة»

نجح فريق يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو في حجز أولى بطاقات الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، فيما يستمر التنافس بقوة على البطاقة الثانية المؤهلة لدوري الأضواء، مع تقارب كبير في النقاط بين الفرق المتنافسة قبل جولتين من نهاية الموسم.



ويأتي حتا في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن العروبة صاحب الـ51 نقطة، بينما يحتل دبا الحصن والعربي المركزين الرابع والخامس برصيد 50 نقطة لكل فريق.

وتبدو فرصة حتا الأقرب لحصد بطاقة الصعود الثانية بقيادة المدرب الوطني وليد عبيد، الذي يقترب من إضافة إنجاز جديد مع الإعصار، بعدما سبق أن قاد الفريق إلى دوري المحترفين في تجربة ناجحة سابقة.



ويخوض حتا مواجهتين أمام سيتي ومجد، وتبدو المباراتان نظرياً في متناول الفريق، إلا أن ظروف المنافسة قد تفرض حسابات مختلفة، خصوصاً أن الفريقين يقاتلان من أجل تفادي الهبوط، ما يمنح اللقاءين طابعاً حاسماً



أما العروبة، فأصبح موقفه مرتبطاً بنتائج منافسيه بعد تعادله الأخير على ملعبه أمام يونايتد، حيث يلتقي في الجولتين المتبقيتين مع غلف يونايتد ثم مصفوت المهدد بالهبوط.

في المقابل، يعتمد أمل دبا الحصن والعربي على تعثر حتا والعروبة، إلى جانب ضرورة تحقيق الفوز في مبارياتهما المتبقية. ويلعب دبا الحصن أمام الذيد ثم سيتي، بينما يواجه العربي فريق مصفوت في ختام مبارياته بالموسم بعد أن أنهى بقية لقاءاته في البطولة.



وعلى صعيد القاع، تشتد المنافسة على البقاء مع تهديد الهبوط الذي يطارد خمسة فرق، بداية من سيتي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، ثم الجزيرة الحمراء بـ21 نقطة، يليه الاتفاق بـ20 نقطة، بينما يتساوى مجد ومصفوت في المركزين الأخيرين برصيد 18 نقطة لكل منهما.



وتكتسب الجولة المقبلة أهمية كبيرة لهذه الفرق، إذ تمثل المباريات المقبلة مواجهات مصيرية، في ظل غياب أي فرصة لإهدار النقاط مع اقتراب نهاية الموسم.

وفي قائمة الهدافين، يواصل لاعب الفجيرة ساندر بنبشير صدارة الترتيب برصيد 25 هدفاً، يليه صموئيل روزا لاعب حتا برصيد 16 هدفاً، ثم صموئيل لوبيز لاعب يونايتد ومحمد الحمادي نجم العروبة ولكل منهما 15 هدفاً.