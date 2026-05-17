أمجد السيد: العبرة بالخواتيم.. واستفدت من علي الحبسي

أكد أمجد السيد حارس مرمى الظفرة أن فريقه نجح في تحقيق الهدف الأهم هذا الموسم بالبقاء في دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الفريق قدم مستويات جيدة منذ بداية الموسم واستحق الاستمرار بين الكبار، على الرغم من التراجع الذي حدث في الدور الثاني.



وقال السيد في تصريحاته عقب الفوز على الوحدة في الجولة الأخيرة والنجاة من الهبوط: «الظفرة عمل منذ انطلاقة الموسم على تقديم ما يليق باسم النادي»، مضيفاً أن «العبرة بالخواتيم» بعد نجاح الفريق في العودة وتحقيق النتائج المطلوبة في المرحلة الحاسمة.



وتحدث أمجد السيد عن التصدي الحاسم الذي قام به في الدقيقة 88، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يكن فردياً بل جاء بجهود جميع اللاعبين وروح الفريق داخل الملعب، وهو ما ساهم في الحفاظ على النتيجة وتحقيق هدف البقاء.



وأشاد حارس الظفرة بزميله المهاجم كريم البركاوي صاحب هدف الفوز، مؤكداً أنه لاعب يعرف كيف يظهر في الأوقات الصعبة والمناسبات الكبرى حتى وإن مر بفترات تراجع تهديفي، موضحاً أن اللاعبين الكبار دائماً ما يعودون في اللحظات الحاسمة.



وتحدث أمجد السيد عن دور علي الحبسي الحارس العُماني السابق ونصائحه وانتقاداته التي استفاد منها، مؤكداً أن تلك النصائح كان لها تأثير إيجابي كبير في مستواه وثقته داخل الملعب.

وختم السيد تصريحاته، قائلاً: «الانتقادات التي تعرض لها الفريق خلال الموسم تحولت إلى دافع إيجابي في النهاية، إلى أن تمكن الفريق من تحقيق هدفه والبقاء في دوري المحترفين».