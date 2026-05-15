عبدالسلام جمعة: أغلى الكؤوس من نصيب الجزيرة.. أحب كوزمين ومع الاستقرار



أكد عبدالسلام جمعة كابتن منتخب الإمارات، ولاعب الوحدة والجزيرة والظفرة السابق، أن الموسم الكروي الحالي كان من أكثر المواسم إثارة وتنافسية، مشيداً بما قدمته الأندية على مستوى سباق اللقب الذي حسمه العين، والهروب من الهبوط، إلى جانب المنافسة التي شهدها على المقاعد المؤهلة للمشاركات الآسيوية.



وتوقع جمعة أن تذهب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة إلى نادي الجزيرة والذي سيواجه العين في المباراة النهائية المقررة يوم 22 مايو الجاري على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، مشيراً إلى أن مواجهات الفريقين دائماً ما تحمل طابعاً خاصاً.



وقال في حواره مع «البيان»: «الموسم الحالي شهد تقلبات كبيرة في مستويات الفرق، وأعتقد أن تذبذب المستوى كان من أبرز أسباب تغير شكل المنافسة، فهناك فرق بدأت بصورة قوية ثم تراجعت، وأخرى تمكنت من تصحيح أوضاعها في الوقت المناسب».



وأضاف: «هناك بعض الفرق التي بدأت بشكل جيد، بعكس فرق أخرى تداركت الأمور في الجزء الأخير من الموسم، فالظفرة وضع نفسه في موقف صعب بعدما قدم دوراً أول مميزاً، في حين نجح بني ياس في مراجعة أوضاعه والخروج من بدايته السيئة، بينما اعتبر دبا من الفرق المتطورة رغم أن الحظ لم يخدمه في العديد من المباريات».



وتابع: «الشارقة فلا يستحق المركز الذي أنهى به الموسم، وعليه أن يعيد ترتيب أوراقه في الموسم المقبل».



وعن رؤيته لنهائي كأس رئيس الدولة الذي يجمع بين العين والجزيرة، قال: «البطولات توزعت حتى الآن بين العين والوحدة، وقد يكون كأس صاحب السمو رئيس الدولة من نصيب الجزيرة، أتوقع أن تذهب البطولة لهم، بالطبع العين يعيش حالة فنية مميزة ولا يريد التفريط في الثنائية بعد أن فقط فرصة الثلاثية، لكن الجزيرة يمتلك الطموح والإمكانات التي تجعله قادراً على حسم النهائي».



وأردف: «الجزيرة فريق متطور، ورغم أن المباراة ليست سهلة على الفريقين، لكن دائماً الجزيرة ما يكون له كلمة في مواجهاته أمام العين، وأعتقد أنه الأقرب لأغلى الكؤوس».



واستعاد جمعة ذكريات أول تتويج له بكأس رئيس الدولة مع الوحدة أمام الوصل، واصفاً البطولة بأنها الأقرب إلى قلبه، وقال إن تفاصيل المباراة وأحداثها لا تزال راسخة في ذاكرته وذاكرة الجماهير، معتبراً أن لهذه البطولة مكانة مختلفة لدى اللاعبين.



وأكد جمعة في حديثه عن المنتخب الوطني أن «الأبيض» فرط في الصعود إلى كأس العالم منذ التصفيات الأولى، معتبراً أن المجموعة لم تكن معقدة، لكن المنتخب صعب الأمور على نفسه، بينما كان الملحق أكثر صعوبة بسبب نظام التجمع وإقامة بقية المباريات على أرض المنافس.



وشدد قائد «الأبيض» السابق أن الاستقرار أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمنتخب الوطني، منوهاً إلى أن كوزمين قادر على مواصلة التطور.



وقال: «أحب كوزمين على المستوى الشخصي، فهو مدرب حقق إنجازات كثيرة، لكن مسألة استمراره مع المنتخب من عدمه ترجع للمسؤولين في اتحاد الكرة، خاصة وأنهم يعرفون الوضع جيداً، وهم الأنسب لاتخاذ أي قرار في مصلحة المنتخب».



وأتم: «أنا مع الاستقرار وكوزمين يعرف اللاعبين جيداً، أعتقد أن استمراره سيزيد من تطور اللاعبين».